Gêmeos de Colatina completam um mês: acompanhe a rotina dos pais

Pais dos gêmeos de Colatina pegam filhos no colo pela 1ª vez Crédito: Redes sociais

Theo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá, os bebês frutos de uma gestação de sêxtuplos, completam um mês de vida nesta quarta-feira (1°). Filhos da dona de casa Quezia Romualdo e do marceneiro Magdiel Costa, o nascimento das crianças mudou a rotina do casal e tem chamado a atenção de internautas nas redes sociais.

Os sêxtuplos nasceram em um parto de 10 minutos às 17h10 do dia 1º de outubro, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Quezia Romualdo, que já estava internada desde o dia 5 de setembro, apresentava falta de ar e contrações, e passou por cirurgia cesariana em um hospital da cidade. No dia do parto, a dona de casa tinha acabado de completar 27 semanas de gravidez.

g1 ES, os pais contaram o que mudou na rotina da família após o nascimento das crianças, que continuam internadas. Os pequenos Theo, Henry e Maytê estão em hospitais da Em entrevista ao, os pais contaram o que mudou na rotina da família após o nascimento das crianças, que continuam internadas. Os pequenos Theo, Henry e Maytê estão em hospitais da Grande Vitória . Já Lucca e Eloá continuam no hospital São Bernardo, em Colatina , onde nasceram.

"Confesso que foi uma fase desafiadora. A vida de Utin é muito difícil, é tipo uma montanha-russa. A cada dia a gente vai vivendo. Agora que eles estão engordando, a gente se sente muito mais feliz. Mas ainda é tudo novo para mim. Aprendi muita coisa e, agora com 30 anos, estou mais experiente, mais mulher, mais mãe. É uma fase que estou gostando" Quezia Romualdo - Mãe dos gêmeos de Colatina

Quezia relatou que o primeiro mês após o nascimento dos filhos tem sido de "cansaço, descobertas e gratidão". "Tenho a minha pequena Heloísa, que precisa ir para a escola, precisa da gente. Então, eu acordo, levo ela para a creche e vou para o hospital para ficar com os bebês que estão aqui e também tirar leite para cada um deles", comentou.

Para o pai Magdiel, o primeiro mês de vida dos bebês também foi desafiador. "Teve tudo! Teve a morte do Matteo, teve os bebês piorando e precisando da transferência para Vitória. Então, foi muito difícil. Somente essa última semana foi mais tranquila, porque todos os dias tivemos notícias boas, eles estão melhorando, estão reagindo, crescendo", disse.

A família tem se desdobrado para que as crianças estejam assistidas, mesmo diante da internação. "Todos os dias a tarde, a gente recebe o boletim médico por telefone de todos. Durante a semana, a gente fica com mais atenção nos nenéns que estão aqui em Colatina. Eu trabalho triplicado de segunda a quinta-feira para na sexta conseguir terminar o expediente mais cedo. Daí a gente viaja para Vitória para ficar por conta dos nenéns que estão lá", explicou Magdiel.

Segundo ele, a mãe e a sogra estão sendo uma importante rede de apoio neste período. "A minha mãe Adriana esteve perto de Quezia durante todo o tempo antes da internação. Agora, a minha sogra Edna fica todos os dias a tarde no hospital para estar perto dos bebês. Eles têm sido um alicerce para a gente", comentou.

Como estão os bebês?

Theo, que foi o primeiro bebê a ser transferido para Vitória no dia 9 de outubro , foi chamado pelos pais Quezia Romualdo e Magdiel Costa de ‘guerreiro’. O bebê está internado no Vitória Apart Hospital, onde passou por uma cirurgia cardíaca e hemodiálise. Na época, os pais chegaram a pedir doação de sangue para o pequeno.

De acordo com Magdiel, a família recebeu uma boa notícia sobre o estado de saúde de Theo nesta semana.

"De acordo com o boletim médico, Theo já estava diminuindo as dosagens do remédio e o exame de rim já tinha dado um sinalzinho, o que é uma esperança para que todos os órgãos voltem a funcionar plenamente" Magdiel Costa - Pai dos gêmeos de Colatina

g1 ES que, por enquanto, o bebê não vai passar por cirurgia. No dia 19 de outubro, o pequeno Henry foi o segundo bebê a precisar de transferência por apresentar o mesmo problema cardíaco que o irmão Theo. Apesar do susto, Magdiel disse aoque, por enquanto, o bebê não vai passar por cirurgia.

Theo e Henry estão internados no Vitória Apart Hospital, na Serra, onde passam por hemodiálise. Segundo Quezia, o boletim médico de Theo informou que o procedimento tem sido bem-sucedido, mas o rim dele ainda não está funcionando. Quanto ao Henry, o retorno é positivo, já que ele voltou a urinar.

Até esta quarta-feira (1°), Lucca e Eloá apresentavam um melhor desenvolvimento.

Confira a pesagem dos bebês

Theo: nasceu com 1.030g e está com 1.500g

Henry: nasceu com 820g e está com 1.040g



Maytê: nasceu com 950g e está com 915g



Lucca: nasceu com 800g e está com 1.020g



Eloá: nasceu com 635g e está com 918g



Relembre o nascimento

A dona de casa Quezia Romualdo descobriu a gravidez de sêxtuplos no dia 11 de maio de 2023, dois dias antes do Dia das Mães. Para o g1 ES, o médico obstreta de Quezia disse a gravidez dela era "muito rara", ainda mais sendo uma fertilização natural. O casal já era pai da pequena Heloísa, de cinco anos.

Quezia foi internada no 5 de setembro com 23 semanas de gestação para um acompanhamento médico diárioDe acordo com os médicos, o objetivo era que a grávida completasse 30 semanas de gestação. No entanto, logo após completar 27 semanas de gravidez, a dona de casa sentiu falta de ar e contrações, sendo necessário uma cirurgia cesariana para o nascimento dos bebês em um hospital da cidade.

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram em 10 minutos às 17h10 do dia 1º de outubro, em Colatina.

Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina Crédito: Michel Macedo

No dia 6 de outubro, a morte do pequeno Matteo foi confirmada pela família em redes sociais e também pelo hospital. O bebê teve o seu quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema.

Os bebês seguem internados na Utin e devem ficar por lá por até três meses, segundo os médicos. Eles nasceram pesando entre 635g e 1kg e 30 gramas.

O nascimento dos bebês envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.