Gêmeos de Colatina completam um mês: acompanhe a rotina dos pais

Theo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá, os bebês frutos de uma gestação de sêxtuplos, completam um mês de vida nesta quarta-feira (1°). Filhos da dona de casa Quezia Romualdo e do marceneiro Magdiel Costa, o nascimento das crianças mudou a rotina do casal e tem chamado a atenção de internautas nas redes sociais.
Os sêxtuplos nasceram em um parto de 10 minutos às 17h10 do dia 1º de outubro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Quezia Romualdo, que já estava internada desde o dia 5 de setembro, apresentava falta de ar e contrações, e passou por cirurgia cesariana em um hospital da cidade. No dia do parto, a dona de casa tinha acabado de completar 27 semanas de gravidez.
Poucos dias após o nascimento dos bebês, no dia 6 de outubro, o pequeno Matteo faleceu "em função da prematuridade extrema", comunicou o hospital na ocasião.
Em entrevista ao g1 ES, os pais contaram o que mudou na rotina da família após o nascimento das crianças, que continuam internadas. Os pequenos Theo, Henry e Maytê estão em hospitais da Grande Vitória. Já Lucca e Eloá continuam no hospital São Bernardo, em Colatina, onde nasceram.
"Confesso que foi uma fase desafiadora. A vida de Utin é muito difícil, é tipo uma montanha-russa. A cada dia a gente vai vivendo. Agora que eles estão engordando, a gente se sente muito mais feliz. Mas ainda é tudo novo para mim. Aprendi muita coisa e, agora com 30 anos, estou mais experiente, mais mulher, mais mãe. É uma fase que estou gostando"
Quezia relatou que o primeiro mês após o nascimento dos filhos tem sido de "cansaço, descobertas e gratidão". "Tenho a minha pequena Heloísa, que precisa ir para a escola, precisa da gente. Então, eu acordo, levo ela para a creche e vou para o hospital para ficar com os bebês que estão aqui e também tirar leite para cada um deles", comentou.
Para o pai Magdiel, o primeiro mês de vida dos bebês também foi desafiador. "Teve tudo! Teve a morte do Matteo, teve os bebês piorando e precisando da transferência para Vitória. Então, foi muito difícil. Somente essa última semana foi mais tranquila, porque todos os dias tivemos notícias boas, eles estão melhorando, estão reagindo, crescendo", disse.
A família tem se desdobrado para que as crianças estejam assistidas, mesmo diante da internação. "Todos os dias a tarde, a gente recebe o boletim médico por telefone de todos. Durante a semana, a gente fica com mais atenção nos nenéns que estão aqui em Colatina. Eu trabalho triplicado de segunda a quinta-feira para na sexta conseguir terminar o expediente mais cedo. Daí a gente viaja para Vitória para ficar por conta dos nenéns que estão lá", explicou Magdiel.
Segundo ele, a mãe e a sogra estão sendo uma importante rede de apoio neste período. "A minha mãe Adriana esteve perto de Quezia durante todo o tempo antes da internação. Agora, a minha sogra Edna fica todos os dias a tarde no hospital para estar perto dos bebês. Eles têm sido um alicerce para a gente", comentou.
Como estão os bebês?
Theo, que foi o primeiro bebê a ser transferido para Vitória no dia 9 de outubro, foi chamado pelos pais Quezia Romualdo e Magdiel Costa de ‘guerreiro’. O bebê está internado no Vitória Apart Hospital, onde passou por uma cirurgia cardíaca e hemodiálise. Na época, os pais chegaram a pedir doação de sangue para o pequeno.
De acordo com Magdiel, a família recebeu uma boa notícia sobre o estado de saúde de Theo nesta semana.
"De acordo com o boletim médico, Theo já estava diminuindo as dosagens do remédio e o exame de rim já tinha dado um sinalzinho, o que é uma esperança para que todos os órgãos voltem a funcionar plenamente"
No dia 19 de outubro, o pequeno Henry foi o segundo bebê a precisar de transferência por apresentar o mesmo problema cardíaco que o irmão Theo. Apesar do susto, Magdiel disse ao g1 ES que, por enquanto, o bebê não vai passar por cirurgia.
A terceira bebê a ser transferida para Vitória foi a Maytê, no dia 21 de outubro. A menina também apresentou problemas cardíacos, mas, ainda segundo o pai, teve uma melhora e não vai precisar de cirurgia por enquanto.
Theo e Henry estão internados no Vitória Apart Hospital, na Serra, onde passam por hemodiálise. Segundo Quezia, o boletim médico de Theo informou que o procedimento tem sido bem-sucedido, mas o rim dele ainda não está funcionando. Quanto ao Henry, o retorno é positivo, já que ele voltou a urinar.
Até esta quarta-feira (1°), Lucca e Eloá apresentavam um melhor desenvolvimento.
Confira a pesagem dos bebês
- Theo: nasceu com 1.030g e está com 1.500g
- Henry: nasceu com 820g e está com 1.040g
- Maytê: nasceu com 950g e está com 915g
- Lucca: nasceu com 800g e está com 1.020g
- Eloá: nasceu com 635g e está com 918g
Relembre o nascimento
A dona de casa Quezia Romualdo descobriu a gravidez de sêxtuplos no dia 11 de maio de 2023, dois dias antes do Dia das Mães. Para o g1 ES, o médico obstreta de Quezia disse a gravidez dela era "muito rara", ainda mais sendo uma fertilização natural. O casal já era pai da pequena Heloísa, de cinco anos.
Quezia foi internada no 5 de setembro com 23 semanas de gestação para um acompanhamento médico diárioDe acordo com os médicos, o objetivo era que a grávida completasse 30 semanas de gestação. No entanto, logo após completar 27 semanas de gravidez, a dona de casa sentiu falta de ar e contrações, sendo necessário uma cirurgia cesariana para o nascimento dos bebês em um hospital da cidade.
Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram em 10 minutos às 17h10 do dia 1º de outubro, em Colatina.
No dia 6 de outubro, a morte do pequeno Matteo foi confirmada pela família em redes sociais e também pelo hospital. O bebê teve o seu quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema.
Os bebês seguem internados na Utin e devem ficar por lá por até três meses, segundo os médicos. Eles nasceram pesando entre 635g e 1kg e 30 gramas.
O nascimento dos bebês envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.
Com informações de Viviann Barcelos, do g1 ES