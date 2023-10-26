Gêmeos de Colatina: veja fotos dos bebês e como estão os 5 internados

Na foto, os gêmeos Henry e Lucca Crédito: Reprodução/Instagram

A mãe dos gêmeos de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , publicou nas redes sociais fotos de todos os bebês e também comentou sobre o estado de saúde deles na noite de quarta-feira (25). Os pequenos continuam internados devido ao nascimento prematuro e um deles está com quadro considerado grave: Theo, que foi chamado pelos pais, Quezia Romualdo e Magdiel Costa, de “guerreiro”.

Theo e Henry, internados na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

Theo e Henry estão internados no Vitória Apart Hospital, na Serra, onde passam por hemodiálise. Segundo Quezia, o boletim médico de Theo informou que o procedimento tem sido bem-sucedido, mas o rim dele ainda não está funcionando. Quanto ao Henry, o retorno é positivo, já que ele voltou a urinar.

Maytê, "a mais manhosa", vai fazer exame para verificar a necessidade de uma cirurgia no coração Crédito: Divulgação/Instagram

Maytê está na mesma unidade hospitalar. A mamãe informou que os médicos vão verificar se ela vai necessitar passar por uma cirurgia semelhante a que Theo e Henry fizeram na válvula do coração. Quezia disse que a filha tomou um remédio e conseguiu urinar um pouco e, por enquanto, não precisa passar também pela hemodiálise. Segundo os pais, ela é a “mais manhosa”.

Lucca e Eloá permanecem na Utin de um hospital em Colatina Crédito: Reprodução/Instagram

Já Lucca e Eloá permanecem internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. Os dois estão bem e começaram a engordar. Lucca chegou a 900g e Eloá, “a mais bagunceira”, a 744g.

Matteo, o "anjinho" da família, faleceu cinco dias após o nascimento Crédito: Divulgação/Instagram

Nas redes sociais, os pais também fizeram postagem em memória de Matteo, que não resistiu e morreu após cinco dias de vida. Ele foi lembrado como “anjinho”.