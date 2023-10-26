Gêmeos de Colatina: veja fotos dos bebês e como estão os 5 internados

A mãe dos gêmeos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, publicou nas redes sociais fotos de todos os bebês e também comentou sobre o estado de saúde deles na noite de quarta-feira (25). Os pequenos continuam internados devido ao nascimento prematuro e um deles está com quadro considerado grave: Theo, que foi chamado pelos pais, Quezia Romualdo e Magdiel Costa, de “guerreiro”.
Theo e Henry estão internados no Vitória Apart Hospital, na Serra, onde passam por hemodiálise. Segundo Quezia, o boletim médico de Theo informou que o procedimento tem sido bem-sucedido, mas o rim dele ainda não está funcionando. Quanto ao Henry, o retorno é positivo, já que ele voltou a urinar.
Maytê está na mesma unidade hospitalar. A mamãe informou que os médicos vão verificar se ela vai necessitar passar por uma cirurgia semelhante a que Theo e Henry fizeram na válvula do coração. Quezia disse que a filha tomou um remédio e conseguiu urinar um pouco e, por enquanto, não precisa passar também pela hemodiálise. Segundo os pais, ela é a “mais manhosa”.
Já Lucca e Eloá permanecem internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. Os dois estão bem e começaram a engordar. Lucca chegou a 900g e Eloá, “a mais bagunceira”, a 744g.
Nas redes sociais, os pais também fizeram postagem em memória de Matteo, que não resistiu e morreu após cinco dias de vida. Ele foi lembrado como “anjinho”.
Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram em 10 minutos às 17h10 do dia 1º de outubro, em Colatina. A mãe Quezia Romualdo, de 29 anos, estava com falta de ar e contrações e passou por cirurgia cesariana em um hospital da cidade. Ela tinha acabado de completar 27 semanas de gravidez.