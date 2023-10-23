Gêmeos de Colatina: dois bebês precisam ser submetidos a hemodiálise

Théo e Henry, dois dos gêmeos de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , precisaram ser submetidos ao procedimento de hemodiálise. O pai das crianças, Magdiel Costa, revelou a informação neste domingo (22), nas redes sociais. Ambos estão internados no Vitória Apart Hospital, na Serra

No último sábado (21), Maytê também foi levada para a unidade hospitalar e chegou a ser entubada, mas já retirou o equipamento após apresentar melhora. Os três bebês apresentaram problemas na válvula do coração.

“O Henry precisou colocar o cateter na barriga para fazer a hemodiálise. O Théo precisou trocar o cateter, porque estava vazando um pouco. Eles são muito pequenos, têm pouca gordura, então esse é um procedimento muito invasivo. Tudo foi bem-sucedido. O Henry começou agora e o Théo, se Deus quiser, vai ter resultado novamente”.

Ele contou também que Théo está em estado grave e que a família continua em oração para que a situação se reverta.

"O Théo está em estado grave, mas nós confiamos em Deus um milagre. Só deles (equipe médica) terem conseguido fazer esse procedimento, que é tão difícil, nós cremos que a diálise vai fazer efeito e vai para ir limpando o sangue dele, melhorar os exames dele, ele voltar a fazer xixi e o rim dele funcionar normalmente. Continuamos em oração constante, não vamos perder a fé e a esperança" Magdiel Costa - Pai dos gêmeos