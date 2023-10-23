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Théo e Henry

Gêmeos de Colatina: dois bebês precisam ser submetidos a hemodiálise

Segundo o pai dos bebês, Magdiel Costa, Théo está em estado grave e família espera que hemodiálise seja bem sucedida para que o quadro melhore
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 out 2023 às 11:19

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 11:19

Théo e Henry, dois dos gêmeos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, precisaram ser submetidos ao procedimento de hemodiálise. O pai das crianças, Magdiel Costa, revelou a informação neste domingo (22), nas redes sociais. Ambos estão internados no Vitória Apart Hospital, na Serra.
No último sábado (21), Maytê também foi levada para a unidade hospitalar e chegou a ser entubada, mas já retirou o equipamento após apresentar melhora. Os três bebês apresentaram problemas na válvula do coração.
“O Henry precisou colocar o cateter na barriga para fazer a hemodiálise. O Théo precisou trocar o cateter, porque estava vazando um pouco. Eles são muito pequenos, têm pouca gordura, então esse é um procedimento muito invasivo. Tudo foi bem-sucedido. O Henry começou agora e o Théo, se Deus quiser, vai ter resultado novamente”.
Ele contou também que Théo está em estado grave e que a família continua em oração para que a situação se reverta.
"O Théo está em estado grave, mas nós confiamos em Deus um milagre. Só deles (equipe médica) terem conseguido fazer esse procedimento, que é tão difícil, nós cremos que a diálise vai fazer efeito e vai para ir limpando o sangue dele, melhorar os exames dele, ele voltar a fazer xixi e o rim dele funcionar normalmente. Continuamos em oração constante, não vamos perder a fé e a esperança"
Magdiel Costa - Pai dos gêmeos
Além de Maytê, Lucca e Eloá estão em estado estável, segundo Magdiel. “A Maytê está sob controle, foi desentubada de novo. Começaram a fazer uma dietinha para ela para irem conhecendo ela. Ela, Lucca e Eloá estão estáveis, graças a Deus”. As outras duas crianças, Lucca e Eloá, seguem internadas em Colatina.

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