Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doação de sangue

Gêmeos de Colatina: Henry é transferido para Serra e família pede ajuda

Segundo o pai do bebê, o filho teve detectado um problema no coração e precisou ser encaminhado para a capital, onde já está o irmão Théo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 out 2023 às 10:25

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 10:25

Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina
Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina Crédito: Michel Macedo
O bebê Henry, um dos gêmeos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, precisou ser levado para a Grande Vitória para um tratamento devido a uma complicação no coração. A informação foi divulgada pelo pai Magdiel Costa em uma publicação nas redes sociais na noite de quinta-feira (19). A família está pedindo doação de sangue para Henry e Théo, que já estava na região em acompanhamento médico.
Segundo Magdiel, o filho será monitorado e a equipe médica vai avaliar se será necessário fazer uma cirurgia como a que o outro filho, Théo, fez. Os dois estão internados no Vitória Apart Hospital, na Serra. Na mensagem, o pai também pediu orações e disse que tem sido um momento difícil para a família.
“Henry vai para (a Grande) Vitória agora. Ele deu o mesmo probleminha no coração que o Théo. A Maytê também tem, mas o dela é um pouquinho menor e, por enquanto, está controlado. Ele será monitorado e vão ver se vai precisar fazer a mesma cirurgia que o Théo fez. Não está sendo fácil, continuem a oração por nós”, disse.
Théo e Henry ficarão na Serra, enquanto os outros filhos, Maytê, Lucca e Eloá permanecem internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. A mãe, Quezia Romualdo, confia na fé.
“O coração fica em pedaços, com os dois longe de mim. Tenho os três aqui em Colatina, que tenho que dar assistência. Deus está no controle, já deu tudo certo”, afirmou.
Um dos bebês, Matteo, devido à prematuridade, não resistiu a complicações e faleceu cinco dias após o nascimento. Os bebês nasceram após 27 semanas de gestação. 

Correção

20/10/2023 - 1:00
Inicialmente, a reportagem informou que Henry havia sido transferido para um hospital em Vitória; a criança foi levada para uma unidade particular na Serra. O texto e o título foram corrigidos.

LEIA MAIS SOBRE OS GÊMEOS DE COLATINA

Gêmeos de Colatina: pais pegam bebês no colo pela 1ª vez: 'Muito feliz'

Gêmeos de Colatina: hospital libera mãe para pegar todos os bebês no colo

Gêmeos de Colatina: entenda a rotina dos bebês na Utin de hospital

Gêmeos de Colatina: dois bebês evoluem e já respiram sem aparelhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sêxtuplos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados