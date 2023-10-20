Gêmeos de Colatina: Henry é transferido para Serra e família pede ajuda

Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina Crédito: Michel Macedo

O bebê Henry, um dos gêmeos de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , precisou ser levado para a Grande Vitória para um tratamento devido a uma complicação no coração. A informação foi divulgada pelo pai Magdiel Costa em uma publicação nas redes sociais na noite de quinta-feira (19). A família está pedindo doação de sangue para Henry e Théo, que já estava na região em acompanhamento médico.

Segundo Magdiel, o filho será monitorado e a equipe médica vai avaliar se será necessário fazer uma cirurgia como a que o outro filho, Théo, fez. Os dois estão internados no Vitória Apart Hospital, na Serra. Na mensagem, o pai também pediu orações e disse que tem sido um momento difícil para a família.

“Henry vai para (a Grande) Vitória agora. Ele deu o mesmo probleminha no coração que o Théo. A Maytê também tem, mas o dela é um pouquinho menor e, por enquanto, está controlado. Ele será monitorado e vão ver se vai precisar fazer a mesma cirurgia que o Théo fez. Não está sendo fácil, continuem a oração por nós”, disse.

Théo e Henry ficarão na Serra, enquanto os outros filhos, Maytê, Lucca e Eloá permanecem internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. A mãe, Quezia Romualdo, confia na fé.

“O coração fica em pedaços, com os dois longe de mim. Tenho os três aqui em Colatina, que tenho que dar assistência. Deus está no controle, já deu tudo certo”, afirmou.

Um dos bebês, Matteo, devido à prematuridade, não resistiu a complicações e faleceu cinco dias após o nascimento. Os bebês nasceram após 27 semanas de gestação.