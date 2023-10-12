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Emoção

Gêmeos de Colatina: pais pegam bebês no colo pela 1ª vez: 'Muito feliz'

Quezia Romualdo divulgou fotos nas redes sociais nesta quinta-feira (12) segurando dois dos cinco bebês que seguem internados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2023 às 13:21

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 13:21

Pais dos gêmeos de Colatina pegam filhos no colo pela 1ª vez
Pais dos gêmeos de Colatina pegam filhos no colo pela 1ª vez Crédito: Redes sociais
Os pais dos gêmeos de Colatina divulgaram nas redes sociais, nesta quinta-feira (12), o momento em que seguram no colo pela primeira vez dois dos cinco filhos, que seguem internados. Nas imagens, quem ganha o colinho do papai e da mamãe são Eloá e Lucca. Um dos seis bebês que nasceram com 27 semanas no dia 1º deste mês, Matteo, não resistiu e faleceu no último dia 6. Os outros recém-nascidos estão na UTI Neonatal (Utin) do São Bernardo Apart Hospital, no município, onde deve permanecer por três meses.
O bebê Theo foi transferido para um hospital particular na Serra, na Grande Vitória, na última segunda-feira (9), onde passou por uma cirurgia cardíaca. Segundo a família, a cirurgia correu bem. Os outros quatro - Henry, Maytê, Eloá e Lucca - continuam internados em Colatina.
Quezia Romualdo, mãe dos bebês, também publicou vídeos e celebrou o desenvolvimento alcançado pelos filhos dia após dia. Ela anunciou que já foi autorizada a pegar todos os bebês no colo, a primeira foi a Maitê.
"Pensa em um momento emocionante?! Estou muito feliz, foi uma emoção muito grande conseguir pegar ela no colo, sentir a bebê corpo a corpo, foi um grande passo dado".
Quezia concluiu dizendo que, assim como os filhos, ela está se fortalecendo cada dia mais. A mãe está indo à Utin do hospital em Colatina pelo menos duas vezes por dia, para tirar leite e acompanhar os bebês.

Theo passa por cirurgia

O bebê Theo, um dos gêmeos nascidos em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi transferido para um hospital particular na Serra, na segunda-feira (9), onde passou por uma cirurgia cardíaca. As informações foram divulgadas pelo pai, Magdiel Costa, em vídeos publicados nas redes sociais. Ele explicou como foi a cirurgia e também pediu doação de sangue.
Magdiel desabafou ainda sobre como têm sido os dias após o nascimento dos filhos. "Não está sendo fácil a vida de Utin, o vai e volta todos os dias, mais de uma vez por dia. Agora com o Theo em Vitória, o coração está dividido, aqui [em Colatina] e lá". O bebê que foi transferido, está sendo acompanhado pela avó materna.

Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina

Saiba mais sobre o caso

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram em 10 minutos às 17h10 do dia 1º de outubro, em Colatina. A mãe Quezia Romualdo, de 29 anos, estava com falta de ar e contrações e passou por cirurgia cesariana em um hospital da cidade. Ela tinha acabado de completar 27 semanas de gravidez.
No último dia 6, a morte do pequeno Matteo foi confirmada pela família em redes sociais e também pelo hospital. O bebê teve o seu quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema.
A mãe, Quezia Romualdo, publicou uma mensagem nas redes sociais falando sobre a morte do filho:
"É com muita tristeza que informamos que Deus recolheu o pequeno Matteo. Deus é soberano, e sua vontade é perfeita. Só podemos agradecer por cada momento precioso que compartilhamos com ele, ainda que tenha sido breve. E queremos agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempinho para colocar a vida dele e de toda a nossa família em oração.
Os bebês seguem internados na Utin e devem ficar por lá por até três meses, segundo os médicos. Eles nasceram pesando entre 635g e 1kg e 30 gramas.
O nascimento dos bebês envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.
A expectativa da equipe médica era de que a gravidez alcançasse as 30 semanas, mas Quezia completou 27 semanas no dia 30 de setembro, um dia antes do parto.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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