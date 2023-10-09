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Em Colatina

"Um dia de cada vez', diz pai após uma semana do nascimento dos sêxtuplos

Em uma postagem feita nas redes sociais, Quezia e Magdiel informaram que Maytê, Theo, Henry, Lucca e Eloá estão bem e evoluindo a cada dia

Publicado em 09 de Outubro de 2023 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2023 às 17:09
Sêxtuplos de Colatina devem ficar internados por cerca de 3 meses
Quezia Romualdo ao lado de um dos bebês de Colatina, nascidos há uma semana Crédito: Michel Macedo
Após o falecimento do pequeno Matteo, um dos sêxtuplos de Colatina, no Noroeste do Estado, os pais dos bebês, Quezia Romualdo e Magdiel Costa, continuam na expectativa de evolução de Maytê, Theo, Henry, Lucca e Eloá, e comemoram a cada dia as pequenas vitórias. Em uma postagem feita em uma rede social na tarde do último domingo (8), a família comunicou que todos os cinco bebês estão bem.
Maytê e Theo já estão extubados, e Henry e Lucca também devem passar pelo mesmo procedimento ainda nesta semana. Além disso, os bebês estão tomando leite materno por sonda e já podem ganhar colo na posição canguru.
Em entrevista à reportagem do g1 ES na manhã desta segunda-feira (9), o pai dos bebês, o marceneiro Magdiel Costa, detalhou como está a vida da família um dia após os filhos completarem uma semana de vida. Segundo ele, desde o dia 1º de outubro, data em que os sêxtuplos nasceram, a família vem vivendo "um dia de cada vez."
"Essa semana foi bem turbulenta. Vivemos muitas emoções de extrema felicidade e tristeza. A única certeza é a fé que temos em Deus. Não tem muito o que questionar, Ele sempre escolhe o que é melhor para gente"
Magdiel Costa - Marceneiro e pai dos bebês
Apesar do falecimento de Matteo, o pai contou que o filho será homenageado no quartinho que ainda está sendo preparado. “É doído. Nós tínhamos muitos planos, mas Deus tem outros. Os sêxtuplos vão ser para sempre, e por isso Matteo será sempre lembrado."

Recuperação

Maytê, Theo, Henry, Lucca e Eloá estão evoluindo a cada dia e a primeira pesagem dos irmãos após o parto acontecerá nesta segunda-feira (9). Todos já estão recebendo o leite materno pela sonda e ganhando banho de luz na incubadora.
Segundo Magdiel, eles são tão pequenos que a equipe médica precisa cortar as fraldas de recém-nascidos para vesti-los.
Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina
Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina Crédito: Michel Macedo
Eloá é a única bebê que deve continuar entubada por mais algum tempo, por ser menor que os irmãos.
"Será até ela engordar... Mas não se enganem, ela é a que dá mais trabalho para os enfermeiros. Não para quieta!", disse os pais em tom de brincadeira, em uma postagem realizada na rede social no último domingo (8). 

Visitas

Os bebês estão em incubadoras na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (Utin) em um hospital em Colatina. Além dos pais, apenas o pai e uma irmã de Magdiel visitaram os bebês.
A expectativa da família é de que a filha mais velha, Heloísa, de 5 anos, conheça os irmãos no próximo sábado (14). Quezia e Magdiel vão ao hospital diariamente no período vespertino.
Os bebês já estão liberados para irem ao colo dos pais no modo canguru, que é o contato pele a pele.
“Estamos ansiosos por esse momento, mas Quezia e eu estamos gripados e por enquanto a gente vai evitar contato para proteger nossos filhos. Vamos até lá, mas não teremos contato até a nossa completa recuperação”, comentou Magdiel. 
Com informações do g1 ES

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