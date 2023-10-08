Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com muita saúde

Gêmeos de Colatina: dois bebês evoluem e já respiram sem aparelhos

Em uma rede social, a família comunicou que os cinco bebês passam bem; outros dois devem ser desentubados nesta semana
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

08 out 2023 às 20:39

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 20:39

Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina
Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina Crédito: Michel Macedo
Após o falecimento do pequeno Matteo, um dos sêxtuplos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, os pais dos bebês, Quezia Romualdo e Magdiel Costa, se manifestaram em uma rede social na tarde deste domingo (8). Além de agradecer pelo carinho e apoio, eles atualizaram o estado de saúde de Maytê, Theo, Henry, Lucca e Eloá. 
Segundo a família, todos os cinco bebês estão bem. Maytê e Theo já estão desentubados, e Henry e Lucca também devem passam pelo menos procedimento ainda nesta semana.
A família ainda acrescentou que Eloá é a única bebê que deve continuar entubada por mais algum tempo, por ser menor que os irmãos. "Será até ela engordar... Mas não se enganem, ela é a que dá mais trabalho para os enfermeiros. Não para quieta!", disse os pais em tom de brincadeira.
Quezia e Magdiel ainda comunicaram que todos os cinco bebês estão tomando leite materno e estão liberados para irem para o colo na posição canguru (muito realizada em bebês, principalmente prematuros). Ainda de acordo com a família, a primeira pesagem dos irmãos após o parto acontecerá nesta segunda-feira (9). 
"Isso me deixa muito alegre e motivada a ir todos os dias tirar meu leite para dar a eles, e estar o máximo de tempo com eles", disse a mãe. 

LEIA MAIS SOBRE OS SÊXTUPLOS DE COLATINA

Morre Matteo, um dos sêxtuplos de Colatina que estava em estado grave

Prematuros, sêxtuplos do ES recebem leite materno por meio de sonda

Pais de sêxtuplos divulgam vídeo de momentos antes e após parto em Colatina

Sêxtuplos de Colatina: família pede ajuda para finalizar quarto de bebês

Sêxtuplos de Colatina devem ficar internados por cerca de 3 meses

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados