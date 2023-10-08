Gêmeos de Colatina: dois bebês evoluem e já respiram sem aparelhos

Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina Crédito: Michel Macedo

Após o falecimento do pequeno Matteo, um dos sêxtuplos de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, os pais dos bebês, Quezia Romualdo e Magdiel Costa, se manifestaram em uma rede social na tarde deste domingo (8). Além de agradecer pelo carinho e apoio, eles atualizaram o estado de saúde de Maytê, Theo, Henry, Lucca e Eloá.

Segundo a família, todos os cinco bebês estão bem. Maytê e Theo já estão desentubados, e Henry e Lucca também devem passam pelo menos procedimento ainda nesta semana.

A família ainda acrescentou que Eloá é a única bebê que deve continuar entubada por mais algum tempo, por ser menor que os irmãos. "Será até ela engordar... Mas não se enganem, ela é a que dá mais trabalho para os enfermeiros. Não para quieta!", disse os pais em tom de brincadeira.

Quezia e Magdiel ainda comunicaram que todos os cinco bebês estão tomando leite materno e estão liberados para irem para o colo na posição canguru (muito realizada em bebês, principalmente prematuros). Ainda de acordo com a família, a primeira pesagem dos irmãos após o parto acontecerá nesta segunda-feira (9).