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Em recuperação

Sêxtuplos: Theo é transferido para Vitória e passa por cirurgia no coração

Segundo o pai do bebê, a transferência foi feita para fecharem uma válvula no coração do filho; família pede doação de qualquer tipo sanguíneo
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

11 out 2023 às 15:42

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 15:42

Mãe do papai Migdiel e um pezinho de um dos sêxtuplos
Mãe do papai Migdiel e um pezinho de um dos sêxtuplos Crédito: Michel Macedo
Theo, um dos sêxtuplos de Colatina, foi transferido para um hospital da Serra, na Grande Vitória, na última segunda-feira (9), para realizar uma cirurgia na válvula do coração. O comunicado foi feito em uma rede social pelo pai do bebê, o marceneiro Magdiel Costa, nesta quarta-feira (11). 
Segundo o pai, Theo realizou a cirurgia na última terça-feira (10). No entanto, todo o estoque do banco de sangue do hospital foi utilizado durante o procedimento do bebê. Por isso, a família fez uma postagem pedindo doação de qualquer tipo sanguíneo. 
"Theo foi transferido para fecharem essa válvula, para que o sangue consiga circular em todos os órgãos dele. Ele fez a cirurgia, porém usou todo o sangue que tinha no banco de sangue. Por isso, estamos pedindo doação, caso falte sangue para ele", disse o pai. 
Família de Theo pede doação de sangue para o bebê em rede social
Família de Theo pede doação de sangue para o bebê em rede social Crédito: Redes sociais
Na rede social, Magdiel ainda comentou sobre os dias após o nascimento dos filhos.
"Confesso que não está sendo fácil essa vida de Utin. O hospital não fica tão perto aqui de casa, e agora tem o Theo lá em Vitória. A minha sogra está acompanhando ele, porque ela mora em Vila Velha, então estamos com o coração aqui [em Colatina] e lá. Se Deus quiser, estaremos todos juntos de novo", finalizou. 

Nascimento

Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro em um hospital de Colatina, em uma força-tarefa composta por 32 profissionais de saúde. Por serem prematuros, os bebês ficaram internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), e no dia 6 de outubro, um deles, o Matteo, faleceu "em função da prematuridade extrema", comunicou o hospital na data.
Após o falecimento, em uma postagem feita em uma rede social na tarde do último domingo (8), a família comunicou que todos os cinco bebês estavam bem. Eles também informaram que Maytê e Theo haviam sido extubados, e que os bebês estavam tomando leite materno por sonda e já podiam ganhar colo na posição canguru.
Theo é transferido para Vitória e passa por cirurgia no coração

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