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Sêxtuplos de Colatina: mãe recebe alta e bebês seguem internados

Por nascerem prematuros, com 27 semanas, Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá devem permanecer no hospital por cerca de três meses, até que ganhem peso
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 out 2023 às 09:47

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 09:47

Após alta, Quezia e Magdiel tiram foto com equipe médica do hospital
Após alta, Quezia e Magdiel tiram foto com equipe médica do hospital Crédito: Divulgação | Hospital São Bernardo
Mãe dos sêxtuplos nascidos no último domingo (1º), Quezia Romualdo recebeu alta médica do Hospital São Bernardo Apart, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (4). Ela vai poder voltar para casa e acompanhar os filhos, que permanecerão internados – com previsão de até três meses – para ganharem mais peso. Um deles, o Matteo, que nasceu com 865 gramas, teve um agravamento do quadro clínico devido ao nascimento prematuro.
Segundo o pai, Magdiel Costa, ainda não há novas informações sobre o estado de saúde de Matteo na manhã desta quarta-feira. Já os bebês Théo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá continuam bem, estáveis.
A expectativa da equipe médica do hospital é que as crianças fiquem  internadas pelos próximos três meses. Os pais vão poder visitar os filhos sempre que quiserem neste período. O hospital informou que Quezia recebeu alta médica e deixou a unidade às 11h, acompanhada do marido. "Os sêxtuplos seguem na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), um deles permanece com o quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema e segue sob cuidados intensivos", finalizou, em nota.

Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina

Relembre

Os sêxtuplos nasceram na tarde do último domingo (1º), em um parto que durou 10 minutos e reuniu uma equipe de 32 profissionais do Hospital São Bernardo Apart, em Colatina. O primeiro bebê a nascer foi Théo, com mais de 1kg, e a última dos seis a vir ao mundo foi a Eloá, de 635g. Não houve intercorrências no parto, uma cesárea.
Quezia se internou no dia 5 de setembro para ter um acompanhamento próximo. Ela passou por um procedimento para evitar o parto prematuro no dia 9. Na véspera do parto, a mãe sentia muitas dores e sintomas de falta de ar. A gestação de Quezia durou 27 semanas e um dia.

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