Sêxtuplos de Colatina: mãe recebe alta e bebês seguem internados

Após alta, Quezia e Magdiel tiram foto com equipe médica do hospital Crédito: Divulgação | Hospital São Bernardo

Segundo o pai, Magdiel Costa, ainda não há novas informações sobre o estado de saúde de Matteo na manhã desta quarta-feira. Já os bebês Théo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá continuam bem, estáveis.

A expectativa da equipe médica do hospital é que as crianças fiquem internadas pelos próximos três meses. Os pais vão poder visitar os filhos sempre que quiserem neste período. O hospital informou que Quezia recebeu alta médica e deixou a unidade às 11h, acompanhada do marido. "Os sêxtuplos seguem na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), um deles permanece com o quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema e segue sob cuidados intensivos", finalizou, em nota.

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