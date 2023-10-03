Agente policial durante a segunda fase da Operação Frisson do Gaeco/MPES Crédito: Vitor Jubini

Atualização Oito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por supostos crimes envolvendo lavagem de dinheiro e organização criminosa, em atividades que envolvem também o jogo do bicho. Resultado das investigações da Operação Frisson. A Justiça estadual aceitou a denúncia em julho de 2023, tornando-os réus em ação penal. Dos oito, seis chegaram a ser presos: Jeferson Santos Valadares, Kaio Zanolli, Marciano Cruz de Sá, Demer Freitas Ferreira, Diego Meriguetti e Sérgio Zanolli. Foram liberados por decisão judicial por volta de setembro do ano passado e respondem ao processo em liberdade. Na ocasião não foram detidas Isabela Carreiro Silva Zanolli e Tayssa de Abreu Milanez. No mês de julho deste ano (2024), a Justiça estadual manteve a restrição ao passaporte de todos os denunciados, a proibição de saída do território nacional, entre outras medidas.

Ele havia sido incluído na lista de procurados da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) desde 12 de junho, por determinação da juíza Paula Cheim Jorge, da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que decretou a prisão preventiva de Kaio após a segunda fase da Operação Frisson, realizada pelo MPES, com o apoio da Polícia Militar

Kaio Zanolli é réu em processo por organização criminosa e lavagem de dinheiro dos valores obtidos com a exploração do jogo do bicho, juntamente com outras sete pessoas.

Cinco delas foram presas durante a Operação Frisson, em junho. No último dia 18, elas tiveram a liberdade provisória concedida: Sérgio Zanolli, Jeferson Santos Valadares, Marciano Cruz de Sá, Demer Freitas Ferreira e Diego Merighetti.

Your browser does not support the audio element. Réu por lavagem de dinheiro do jogo do bicho no ES é preso na Bahia

Entenda a Operação Frisson

Operação Frisson — nome de um dos iates apreendidos — decorre de requerimentos do Ministério Público na denúncia criminal oferecida contra oito pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro. A investigação foi iniciada em setembro de 2021 e contou com o apoio da Polícia Federal e da Receita Federal . Em 2022, foram cumpridos diversos mandados judiciais de busca e apreensão em residências e empresas dos investigados à época.

"A análise das provas arrecadadas ao longo da investigação permitiu identificar com detalhes uma organização criminosa constituída para a ocultação de bens, direitos e valores obtidos com a exploração de jogo do bicho, com décadas de histórico de lavagem de ativos, como meio de vida e sustento, retroalimentando outras atividades aparentemente lícitas utilizadas para dissimulação da origem dos valores ilícitos", informou o Ministério Público Estadual.

Pessoas jurídicas foram constituídas pelos denunciados ao longo dos anos para garantir a ocultação de valores, além de simulações transacionais de bens móveis e imóveis, com reinserção financeira dos valores em nome próprio ou de terceiros laranjas, segundo o MPES.

O grupo adquiriu bens de alto valor, ainda segundo o órgão, e se serve da agiotagem para mascarar a origem ilícita dos valores. Além disso, o Ministério Público afirmou que as evidências confirmam que os denunciados misturam os valores de fontes diversas para confundir os órgãos de controle, utilizando o sistema financeiro oficial para circular parcela dos valores, geralmente por depósitos em dinheiro vivo.

Ainda de acordo com o MPES, após a denúncia, foram deferidos pedidos de indisponibilidade e alienação antecipada de bens, como medidas preparatórias aos requerimentos dos confiscos ordinário, subsidiário e alargado do patrimônio indevido (artigo 91, b, §1º e art. 91-A, §1º do Código Penal), buscando não apenas o ressarcimento do valor do dano calculado em R$ 60,4 milhões, mas também atingir o produto direto dos crimes, bem como aqueles bens incompatíveis com a renda lícita dos denunciados, calculados em R$ 64,6 milhões.