Nome de empresário do ES vai entrar na lista de procurados da Interpol

Segunda fase da Operação Frisson foi realizada no último dia 13 Crédito: Vitor Jubini

Atualização Oito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por supostos crimes envolvendo lavagem de dinheiro e organização criminosa, em atividades que envolvem também o jogo do bicho. Resultado das investigações da Operação Frisson. A Justiça estadual aceitou a denúncia em julho de 2023, tornando-os réus em ação penal. Dos oito, seis chegaram a ser presos: Jeferson Santos Valadares, Kaio Zanolli, Marciano Cruz de Sá, Demer Freitas Ferreira, Diego Meriguetti e Sérgio Zanolli. Foram liberados por decisão judicial por volta de setembro do ano passado e respondem ao processo em liberdade. Na ocasião não foram detidas Isabela Carreiro Silva Zanolli e Tayssa de Abreu Milanez. No mês de julho deste ano (2024), a Justiça estadual manteve a restrição ao passaporte de todos os denunciados, a proibição de saída do território nacional, entre outras medidas.

Foragido desde o último dia 13 de junho, quando foi realizada a segunda fase da Operação Frisson , o empresário Kaio Zanolli vai ter seu nome inserido nos registros de procurados da Interpol — organização internacional de polícia criminal – após determinação da juíza Paula Cheim Jorge, da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

"Considerando que há indicativo de que o denunciado Kaio Zanolli tenha se evadido eis que encontra-se foragido, autorizo a inclusão do mandado de prisão no Cadastro de Difusão Vermelha da Interpol" Juíza Paula Cheim Jorge - Trecho de decisão judicial

Kaio Zanolli é réu em processo por organização criminosa e lavagem de dinheiro dos valores obtidos com a exploração do jogo do bicho, juntamente com outras sete pessoas, sendo que cinco delas foram presas:

Jeferson Santos Valadares

Sérgio Zanolli

Diego Meriguetti

Marciano Cruz de Sá

Demer Freitas Ferreira

Pedido de liberdade negado

Ainda na terça-feira (4), a juíza negou o pedido de liberdade provisória feito pela defesa de Kaio e pelos advogados dos empresários Jeferson Valadares, Sérgio Zanolli e Diego Meriguetti.

As defesas argumentaram que eles estão sendo privados de receberem de cuidados especiais e tratamentos de saúde. No entanto, a juíza Paula Cheim Jorge afirma que “não há prova nos autos de que o sistema carcerário é incapaz de atender às demandas de saúde dos acusados ou diligenciar o deslocamento dos mesmos para a unidade hospitalar quando/se necessário”.

Na decisão, a magistrada frisou que não existe alteração que justifique a mudança da decisão de prisão preventiva proferida no recebimento da denúncia em 12 de junho e cumprida no dia seguinte.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com as defesas dos réus o espaço segue aberto para manifestações.

Relembre o caso

Operação Frisson. O empresário Kaio Zanolli, réu em processo criminal por atuação em organização criminosa e lavagem de dinheiro dos valores obtidos com a exploração do jogo do bicho, está foragido. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) junto a outras sete pessoas. Dos seis que tiveram a prisão decretada, é o único que não foi localizado. Ele é procurado desde o dia 13 de junho, quando foi realizada a segunda fase da

Polícia Federal informou que uma restrição foi incluída no sistema de migração da corporação para o nome do empresário, o que impede que ele possa deixar o Brasil por via aérea.

Kaio e outras sete pessoas são réus em ação penal após a Justiça estadual aceitar denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contra eles por atuação em organização criminosa e lavagem de dinheiro dos valores obtidos com a exploração do jogo do bicho.

A denúncia criminal foi oferecida também contra a esposa de Sérgio, Tayssa de Abreu Milanez, e contra a ex-esposa de Kaio, Isabela Carreiro Silva Zanolli, totalizando oito pessoas.

Avião desaparecido foi localizado

Ao aceitar a denúncia do MPES, a Justiça estadual também determinou a apreensão de diversos bens do grupo de empresários, incluindo um avião, modelo Cirrus SR22, com avaliação mínima no mercado de R$ 3,5 milhões.

A aeronave estava desaparecida e foi localizada no dia 20 de junho. Foi entregue no Aeroclube de Vila Velha, onde foi apreendida, seguindo determinação judicial. Inicialmente havia sido informado que ela estaria em um aeroclube na cidade de Itaperuna, no Norte do Rio de Janeiro, mas não foi encontrada no local.

Com prefixo PR-OHT, tem capacidade para transportar um piloto e três passageiros. Na postagem abaixo, ela foi registrada no Aeroporto de São Mateus.

Dezenas de outros bens, de alto valor, pertencem ao grupo, segundo a denúncia do MPES. Na primeira etapa da Operação Frisson, realizada em junho do ano passado, foram apreendidos:

Embarcações - duas, incluindo o iate que deu nome à operação, o Frisson I (74 pés, ou mais de 20 metros de comprimento, apontado como um dos maiores do Espírito Santo), em uma avaliação considerada baixa de R$ 3 milhões

duas, incluindo o iate que deu nome à operação, o Frisson I (74 pés, ou mais de 20 metros de comprimento, apontado como um dos maiores do Espírito Santo), em uma avaliação considerada baixa de R$ 3 milhões Helicóptero - um, modelo Robinson 66, com avaliação estimada de cerca de R$ 5 milhões

um, modelo Robinson 66, com avaliação estimada de cerca de R$ 5 milhões Carros - um Porsche 911 Carrera S, avaliado em R$ 1,2 milhão, e um Volvo XC60 T8 Inscription

- um Porsche 911 Carrera S, avaliado em R$ 1,2 milhão, e um Volvo XC60 T8 Inscription Telefones celulares - incluindo um de ouro, iPhone, de 24 quilates

- incluindo um de ouro, iPhone, de 24 quilates Dinheiro - euros, dólares, reais - valores ainda vão ser apurados

euros, dólares, reais - valores ainda vão ser apurados Joias

No dia 13 de junho foram realizadas novas apreensões na segunda fase da operação. Entre os bens estão:

Imóveis - 51

51 Avião - um, modelo Cirrus SR22, com avaliação mínima no mercado de R$ 3,5 milhões

- um, modelo Cirrus SR22, com avaliação mínima no mercado de R$ 3,5 milhões Veículos - dos 28 apontados na decisão judicial, 17 já foram apreendidos. Entre eles estão duas BMW, uma delas, a X6M, avaliada em R$ 1,5 milhão. Há ainda Mercedes Benz B 180; VW Golf; BMW X6 M Competition; Caminhão VW 12.140 H; Mercedes Benz ML 63 AMG; BMW X4 SDRIVE; Motocicleta Honda PCX 150; AUDI RS4; Volvo XC60 T8 Inscript; VW/Amarok; Toyota/Corolla A Premiun H; Land Rover Velar P300; Jeep Compass Limited F; Embarcação SKZ V; Eclipse GT; Kadett GSI

- dos 28 apontados na decisão judicial, 17 já foram apreendidos. Entre eles estão duas BMW, uma delas, a X6M, avaliada em R$ 1,5 milhão. Há ainda Mercedes Benz B 180; VW Golf; BMW X6 M Competition; Caminhão VW 12.140 H; Mercedes Benz ML 63 AMG; BMW X4 SDRIVE; Motocicleta Honda PCX 150; AUDI RS4; Volvo XC60 T8 Inscript; VW/Amarok; Toyota/Corolla A Premiun H; Land Rover Velar P300; Jeep Compass Limited F; Embarcação SKZ V; Eclipse GT; Kadett GSI Motocicleta - duas, Honda CB600F Hornet; Motocicleta Honda PCX 150

- duas, Honda CB600F Hornet; Motocicleta Honda PCX 150 Jet ski - 1

Jet Ski de Jeferson Valadares apreendido na Operação Frisson Crédito: Reprodução redes sociais

Além do patrimônio acima, os denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) possuem várias empresas em seus nomes — um deles é sócio da Faculdade Novo Milênio. São ainda proprietários de pontos de jogo do bicho em Vitória e Vila Velha e de sites de apostas.

As investigações apontam que eles partilham a posse de alguns bens, como as embarcações e helicóptero, mas também atuam em parceria nas suas empresas, que seriam utilizadas na lavagem de dinheiro dos valores obtidos com a exploração do jogo do bicho.

Os crimes investigados estão previstos na lei nº 12.850/13 (organização criminosa) e na lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro).

Segundo nota do MPES, a apreensão do patrimônio “visa não apenas o ressarcimento do valor do dano calculado em R$ 60.491.735,89, mas também atingir o produto/proveito direto dos crimes, bem como aqueles bens que são incompatíveis com a renda lícita dos denunciados, calculados em R$ 64.679.731,06”.

Os telefones celulares apreendidos na primeira fase da operação, incluindo o iPhone, com capa de ouro de 24 quilates, foram devolvidos aos proprietários após extração das informações.

O que disse a defesa dos detidos

Na época da operação, a reportagem de A Gazeta conversou com alguns advogados de defesas dos réus. O advogado Josmar de Souza Pagotto, que faz a defesa de Jeferson Valadares, relata que o processo já tramita desde 2021 e que, no período, a defesa procurou demonstrar, prestar esclarecimentos e apresentar comprovações de renda de que as empresas de seu cliente foram fundadas há muitos anos e que não têm relação com ilegalidades.

“Na fase de apuração, apresentamos provas, de receita de procedência lícita, mas neste momento em que se tomou decisão de prisão, não temos conhecimento dos motivos”, informou.

Assinalou ainda que a origem dos recursos do seu cliente está demonstrada no Imposto de Renda. “Queremos compreender o que motivou a prisão e fazer o contraditório”, explicou.

O advogado Anderson Burke faz a defesa de Demer e Marciano. Ele avaliou a prisão de seus clientes como “uma surpresa”. “Tendo em vista que há mais de um ano Marciano e Demer colaboraram integralmente com a investigação para a elucidação dos fatos, bem como demonstraram rigoroso respeito às ordens judiciais de natureza cautelar que foram tomadas pelo juízo competente”, destaca.

Ele relata que, após ver a decisão judicial, fará uma análise mais acurada. "E iremos tomar as medidas necessárias”, destacou Burke.