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Sul do Estado

“Farei quantas vezes for preciso”, diz mãe que denunciou filho após roubo no ES

Moradora de Muniz Freire, a mulher entregou o o próprio filho à polícia após ele aparecer em casa com uma moto roubada

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 21:01

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

03 out 2023 às 21:01
Mãe entrega filho para polícia após roubo de moto no Caparaó
Além da moto, mãe encontrou com o filho uma arma de brinquedo, que também foi entregue à Polícia Crédito: Polícia Militar
Após entregar o próprio filho de 22 anos à polícia pelo roubo de uma moto, uma moradora de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, relata que não se arrepende da decisão. A mãe, que prefere não se identificar, conta que já fez isso outras vezes e que já tinha alertado o jovem sobre os roubos.
"Eu sou mãe. Trabalho para ter as coisas, aí chega a pessoa do nada, com saúde, que pode trabalhar, simplesmente tira do outro? Eu não aceito dos outros, não ia aceitar dele"
x - Mãe
O caso ocorreu no último domingo (1). Na ocasião, a mãe disse à Polícia Militar que encontrou a motocicleta roubada na rua de cima da casa onde moram e, quando perguntou sobre a moto ao seu filho, ele a entregou a chave do veículo. A mãe do suspeito então acionou a Polícia Militar e entregou aos militares a moto e uma arma de brinquedo, uma pistola, também encontrada com o filho.
A moradora conta que também já tinha denunciado o filho em outra ocasião, quando soube que ele tinha participado de um roubo e que o jovem foi liberado do sistema prisional no último dia 22 de setembro. “Eu falei com ele que ele tava tendo outra chance, que eu não queria que roubasse nada de ninguém, mas não adiantou”, conta.
Diarista, a moradora é mãe solo e tem mais três filhos. Questionada, ela diz que não se arrepende da decisão que tomou. “Enquanto ele fizer errado, ele vai ter que passar por isso. Farei quantas vezes for necessário. Eu não criei filho pra isso [...] Fico triste, mas se todas as mães tomassem uma atitude dessa diminuiria bem os casos de roubos. Se ele não aprendeu por amor, ele vai aprender pela dor”, conclui.
O rapaz foi detido e levado à delegacia de Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo, sendo encaminhado ao sistema prisional.

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