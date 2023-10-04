“Farei quantas vezes for preciso”, diz mãe que denunciou filho após roubo no ES

Além da moto, mãe encontrou com o filho uma arma de brinquedo, que também foi entregue à Polícia Crédito: Polícia Militar

"Eu sou mãe. Trabalho para ter as coisas, aí chega a pessoa do nada, com saúde, que pode trabalhar, simplesmente tira do outro? Eu não aceito dos outros, não ia aceitar dele" x - Mãe

O caso ocorreu no último domingo (1). Na ocasião, a mãe disse à Polícia Militar que encontrou a motocicleta roubada na rua de cima da casa onde moram e, quando perguntou sobre a moto ao seu filho, ele a entregou a chave do veículo. A mãe do suspeito então acionou a Polícia Militar e entregou aos militares a moto e uma arma de brinquedo, uma pistola, também encontrada com o filho.

A moradora conta que também já tinha denunciado o filho em outra ocasião, quando soube que ele tinha participado de um roubo e que o jovem foi liberado do sistema prisional no último dia 22 de setembro. “Eu falei com ele que ele tava tendo outra chance, que eu não queria que roubasse nada de ninguém, mas não adiantou”, conta.

Diarista, a moradora é mãe solo e tem mais três filhos. Questionada, ela diz que não se arrepende da decisão que tomou. “Enquanto ele fizer errado, ele vai ter que passar por isso. Farei quantas vezes for necessário. Eu não criei filho pra isso [...] Fico triste, mas se todas as mães tomassem uma atitude dessa diminuiria bem os casos de roubos. Se ele não aprendeu por amor, ele vai aprender pela dor”, conclui.