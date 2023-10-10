O recorde de bebês em uma mesma gestação é dos sêxtuplos do ES? Fomos atrás

- Ministério da Saúde
- Guinness World Records
- Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa)
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
- RankBrasil Recordes
Gestações "tripla e+"? Entenda
Quando acionada, a Secretaria de Saúde informou que possuía apenas informações de gestações com mais de três bebês de vez, mas sem especificar se são quatro, cinco, seis, enfim. Tratam-se das chamadas "tripla e+". Confira abaixo quantas ocorreram no Espírito Santo nos últimos anos:
2023: 05
2022: 12
2021: 24
2020: 15
Os dados foram obtidos no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC).