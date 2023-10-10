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Levantamento

O recorde de bebês em uma mesma gestação é dos sêxtuplos do ES? Fomos atrás

Em todo o mundo, o maior registro é um caso de nônuplos – sim, nove crianças! – nascidas em Mali, na África, no ano de 2021

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 16:53

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

10 out 2023 às 16:53
Mãe do papai Migdiel e um pezinho de um dos sêxtuplos
Os sêxtuplos de Colatina 'desbancaram' os quíntuplos capixabas, nascidos em 2019 Crédito: Michel Macedo
Notícia em todo o Brasil pela quantidade de bebês em uma mesma gestação, os sêxtuplos de Colatina fizeram nascer uma "pulga atrás da orelha" na reportagem de A Gazeta (e na de algumas pessoas): esse é o recorde nacional – ou até mesmo mundial – de crianças que nasceram simultaneamente, de uma mesma mãe?
Os nenéns conseguiram desbancar até os quíntuplos capixabas, outro caso que chamou atenção no Espírito Santo em 2019, e que chegou a ganhar um reality, o "Quintuplicou" no canal Discovery+. Nos dois casos, as crianças foram geradas de forma natural, embora um dos sêxtuplos, Matteo, tenha morrido poucos dias após o parto.
Para responder sobre um possível recorde, fomos atrás de órgãos que pudessem ter o levantamento, sobretudo àqueles ligados à área da saúde. Quase nenhuma instituição tinha esse detalhamento, mas um deles informou qual é o recorde mundial atualmente. Perguntamos para:
  • Ministério da Saúde
  • Guinness World Records
  • Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa)
  • Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
  • RankBrasil Recordes

Gestações "tripla e+"? Entenda

Quando acionada, a Secretaria de Saúde informou que possuía apenas informações de gestações com mais de três bebês de vez, mas sem especificar se são quatro, cinco, seis, enfim. Tratam-se das chamadas "tripla e+". Confira abaixo quantas ocorreram no Espírito Santo nos últimos anos:

2023: 05

2022: 12

2021: 24

2020: 15

Os dados foram obtidos no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC).

A RankBrasil Recordes não respondeu aos questionamentos de A Gazeta.

No mundo

O recorde mundial, segundo informou o Guiness, são os nove bebês de Mali, país da África, que nasceram no dia 4 de maio de 2021. Além de extremamente raros, até a chegada deles, nenhum caso parecido havia sido registrado no mundo.
Halima Cissé, de 26 anos, e pai, Abdelkader Arby, já tinham outra filha de nove anos. Eles desbancaram os oito bebês nascidos nos Estados Unidos, em 2009. Nadya Suleman ficou conhecida como “Octomom" ("mãe de oito", em inglês).
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