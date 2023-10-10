O recorde de bebês em uma mesma gestação é dos sêxtuplos do ES? Fomos atrás

Os sêxtuplos de Colatina 'desbancaram' os quíntuplos capixabas, nascidos em 2019 Crédito: Michel Macedo

A Gazeta (e na de algumas pessoas): esse é o recorde nacional – ou até mesmo mundial – de crianças que nasceram simultaneamente, de uma mesma mãe? Notícia em todo o Brasil pela quantidade de bebês em uma mesma gestação, os sêxtuplos de Colatina fizeram nascer uma "pulga atrás da orelha" na reportagem de(e na de algumas pessoas): esse é o recorde nacional – ou até mesmo mundial – de crianças que nasceram simultaneamente, de uma mesma mãe?

Para responder sobre um possível recorde, fomos atrás de órgãos que pudessem ter o levantamento, sobretudo àqueles ligados à área da saúde. Quase nenhuma instituição tinha esse detalhamento, mas um deles informou qual é o recorde mundial atualmente. Perguntamos para:

Ministério da Saúde

Guinness World Records

Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

RankBrasil Recordes



Gestações "tripla e+"? Entenda Quando acionada, a Secretaria de Saúde informou que possuía apenas informações de gestações com mais de três bebês de vez, mas sem especificar se são quatro, cinco, seis, enfim. Tratam-se das chamadas "tripla e+". Confira abaixo quantas ocorreram no Espírito Santo nos últimos anos: 2023: 05 2022: 12 2021: 24

2020: 15 Os dados foram obtidos no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC).



A RankBrasil Recordes não respondeu aos questionamentos de A Gazeta.



No mundo

O recorde mundial, segundo informou o Guiness, são os nove bebês de Mali, país da África, que nasceram no dia 4 de maio de 2021. Além de extremamente raros, até a chegada deles, nenhum caso parecido havia sido registrado no mundo.

Halima Cissé, de 26 anos, e pai, Abdelkader Arby, já tinham outra filha de nove anos. Eles desbancaram os oito bebês nascidos nos Estados Unidos, em 2009. Nadya Suleman ficou conhecida como “Octomom" ("mãe de oito", em inglês).