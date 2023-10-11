Gêmeos de Colatina: hospital libera mãe para pegar todos os bebês no colo

Dez dias após o nascimento dos sêxtuplos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e cinco bebês continuam se desenvolvendo, internados na UTI Neonatal (Utin) do São Bernardo Apart Hospital – onde devem permanecer internados por pelo menos três meses. Um dos recém-nascidos, Matteo, não resistiu e morreu na última sexta-feira (6). Cada dia é único para a família, que aguarda a recuperação das crianças. Com bastante alegria, a mãe, Quezia Romualdo, contou nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (11), que agora ela já pode pegar os cinco filhos no colo.
Quezia explicou que vai pegar os bebês na posição canguru, com o contato pele a pele. “Tem uma novidade, de já liberarem o canguru de todos eles. Eu já comecei a pegar a Maytê. Pensa em um momento emocionante para mim? Estou muito feliz, porque é um passo importante poder sentir corpo a corpo”, disse, em story no Instagram.
A dona de casa foi ao hospital nesta manhã para retirar leite para os bebês. Maytê, Theo, Henry, Lucca e Eloá tomam o leite materno por meio de uma sonda. Maytê e Theo já estão extubados, e Henry e Lucca também devem passar pelo mesmo procedimento ainda nesta semana.