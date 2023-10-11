Gêmeos de Colatina: hospital libera mãe para pegar todos os bebês no colo

Quezia explicou que vai pegar os bebês na posição canguru, com o contato pele a pele. “Tem uma novidade, de já liberarem o canguru de todos eles. Eu já comecei a pegar a Maytê. Pensa em um momento emocionante para mim? Estou muito feliz, porque é um passo importante poder sentir corpo a corpo”, disse, em story no Instagram.