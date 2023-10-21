Sêxtuplos do ES: terceiro bebê é transferido para Vitória com problema no coração

Quezia Romualdo, mãe de sêxtuplos de Colatina (ES), visita os bebês na UTIN do hospital Crédito: Michel Macedo

Mais um dos sêxtuplos que nasceram no Espírito Santo foi transferido para um hospital em Vitória neste sábado (21). Desse vez, foi a menina Maytê. Ela foi levada para a capital por apresentar problemas no coração, assim como outros dois de seus irmãos, Théo e Henry. Outras duas criança seguem internadas em Colatina, no Noroeste do estado.

Nas redes sociais, o pai dos bebês, Magdiel Costa, explicou que os irmãos Maytê, Théo e Henry vão ficar internados por apresentarem problemas na válvula do coração. A esposa Quezia Romualdo segue em Colatina com os outros dois bebês, Eloá e Lucca.

"Acabamos de receber a notícia de que a Maytê também será transferida para Vitória. Então, vão ficar os três aqui: Maytê, Théo e Henry. Os três têm o mesmo probleminha na válvula do coração, que é mais abertinha. Os outros dois irmãos a válvula já fechou, porém, nos três continua aberta. Théo passou pela cirurgia, Henry e Maytê ainda não" Magdiel Costa - Pai dos sêxtuplos

Ele explicou que não há previsão para a cirurgia acontecer. "Ela (Maytê) está mais perto, caso precise fazer algum procedimento fica mais fácil. É mais prevenção mesmo. Continuem orando pessoal", completou no vídeo.

Henry foi levado para Vitória na quinta (19)

O pai Magdiel Costa também tinha usado as redes sociais para falar sobre a situação dos filhos e pedir orações para os bebês. Na última quinta-feira (19), o pequeno Henry foi transferido para a Grande Vitória. Na ocasião, era a segunda criança levada para a capital para passar por cirurgia.

Acompanhado da esposa Quezia Romualdo, mãe dos bebês, ele explicou que Henry tem o mesmo problema no coração que o filho Theo, que já havia sido transferido para um hospital particular na Serra, no último dia 9, onde passou por cirurgia cardíaca e permanece internado.

Segundo o pai, o bebê teve algumas complicações nesta semana, como o fato de ter parado de urinar desde quarta-feira (18). "A transferência é para que ele seja monitorado e, se precisar, realizar a mesma cirurgia que o irmão".

Magdiel informou ainda que a bebê Maitê também apresenta o problema em uma válvula cardíaca no coração, como os irmãos. Mas o caso dela, por enquanto, está controlado.

"Não está sendo fácil, tem dia que está tudo bem, tem dia que não está e a gente tem que ser forte" Magdiel Costa - Pai dos sêxtuplos

A mamãe Quezia se manifestou em um outro vídeo, publicado na sexta-feira (20). "O coração fica em pedaços com dois filhos longe e três aqui que eu tenho que dar assistência também. O Senhor está no controle, já deu tudo certo. Em nome de Jesus essa fase vai passar, eu não aguento mais. É tão doloroso, corta o coração!', finalizou.