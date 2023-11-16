Gêmeos de Colatina: novas imagens dos bebês são divulgadas pelos pais

Novas fotos de Lucca e Eloá (da esquerda para a direita) foram divulgadas pelos pais nesta quinta-feira (16)

"Ele [Theo] ainda está inchado e fazendo hemodiálise. Ele está fazendo um pouco de xixi, mas isso não é suficiente para tirar todo o líquido necessário para desinchá-lo. Esse inchaço está prejudicando a parte da respiração dele, o pulmão está um pouco apertado"

Apesar das intercorrências, Magdiel afirmou que Theo é um bebê muito ativo e esperto. "Sempre que vamos lá, ele abre os olhinhos e fica procurando ao redor. Nós seguimos firmes e confiantes de que vai dar tudo certo", disse.

Além de atualizar o estado de saúde de Theo, Magdiel deu novas informações sobre o peso dos outros quatro bebês. Segundo ele, Lucca e Eloá (que tiveram as fotos divulgadas nesta quinta-feira) são os maiores. Lucca atualmente está com 1,450 kg e Eloá, apesar de ainda estar entubada, está com 1,435 kg.