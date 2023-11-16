Gêmeos de Colatina: novas imagens dos bebês são divulgadas pelos pais

Novas imagens de Lucca e Eloá, dois dos sêxtuplos que nasceram em Colatina, Noroeste do Estado, no dia 1º de outubro, foram divulgadas pelos pais, Quezia Romualdo e Magdiel Costa, na manhã desta quinta-feira (16) em uma rede social. Além da publicação, o pai dos bebês atualizou o estado de saúde dos pequenos.
De acordo com Magdiel, dos cinco bebês, o Theo é o que está demandando mais cuidados. O pequeno precisou ser transferido para um hospital da Serra, na Grande Vitória, no dia 9 de outubro, para realizar uma cirurgia na válvula do coração.
"Ele [Theo] ainda está inchado e fazendo hemodiálise. Ele está fazendo um pouco de xixi, mas isso não é suficiente para tirar todo o líquido necessário para desinchá-lo. Esse inchaço está prejudicando a parte da respiração dele, o pulmão está um pouco apertado"
Apesar das intercorrências, Magdiel afirmou que Theo é um bebê muito ativo e esperto. "Sempre que vamos lá, ele abre os olhinhos e fica procurando ao redor. Nós seguimos firmes e confiantes de que vai dar tudo certo", disse.
Quase 1,5 kg
Além de atualizar o estado de saúde de Theo, Magdiel deu novas informações sobre o peso dos outros quatro bebês. Segundo ele, Lucca e Eloá (que tiveram as fotos divulgadas nesta quinta-feira) são os maiores. Lucca atualmente está com 1,450 kg e Eloá, apesar de ainda estar entubada, está com 1,435 kg.
Já o Henry e a Maytê estão com 1,176 kg e 1,240 kg, respectivamente.
Nascimento
Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro em um hospital de Colatina, em uma força-tarefa composta por 32 profissionais de saúde. Por serem prematuros, os bebês ficaram internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), e no dia 6 de outubro, um deles, o Matteo, faleceu "em função da prematuridade extrema", comunicou o hospital na data.
No dia 9 de outubro, o pequeno Theo foi transferido para um hospital particular na Serra, onde passou por uma cirurgia cardíaca. No dia 19 de outubro, Henry também foi transferido para a Grande Vitória. Na ocasião, era a segunda criança levada para a Capital para passar por cirurgia no coração.
No dia 21 de outubro, a menina Maytê foi a terceira a ser levada para a Capital por apresentar problemas no coração, assim como outros dois irmãos, Théo e Henry.