Gêmeos de Colatina: dois bebês já respiram sozinhos

Lucca à esquerda e Eloá na direita: fotos dos bebês foram publicadas há cinco dias Crédito: Reprodução/Instagram

A família dos gêmeos de Colatina vive a expectativa de que dois dos cinco bebês internados possam receber alta médica em breve. Lucca e Eloá permanecem internados em um hospital da cidade, mas estão evoluindo e já começaram a respirar sozinhos. A informação foi compartilhada pela mãe Quezia Romualdo em uma rede social.

Lucca está com 1,970 kg e não precisa mais de aparelho. Ele deve passar por uma consulta com a médica fonoaudióloga, para saber se pode mamar no peito da mãe. “Ele vai passar pela fonoaudióloga. Se liberar, já vai vir para o meu peito. Então assim, ele já tá sem um aparelho. Se ele continuar respirando bem, aprendendo a sugar e adquirir os dois quilos, já tá em casa, gente. Graças a Deus. E hoje ele vai começar a tomar banho na banheira, gente, que felicidade”, afirmou Quezia.

Eloá, que era a menor quando nasceu, já está com 1,690 kg. A mãe contou que ela está saindo do respirador e deve fazer um teste de sucção, assim como Lucca. “Adivinha quem também vai fazer a sucção? A Eloá. Ela está surpreendendo todo mundo, até os médicos. Saiu do respirador, com um pouco de oxigênio, ainda menos que o Lucca. Acho que os dois devem receber alta em breve”, disse.