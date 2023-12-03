Gêmeos de Colatina: quadro de saúde de Theo piora e pai diz "crer em um milagre"

Mão do papai Migdiel e um pezinho de um dos sêxtuplos Crédito: Michel Macedo

Segundo Magdiel, a criança passa por hemodiálise, mas o procedimento não estaria mais tendo os efeitos desejados. Por isso, o bebê estaria acumulando líquido no corpo, o que coloca pressão sobre os pulmões e o coração.



"Está caindo muito os batimentos, o coração dele está muito cansado. Não está dando conta por conta da quantidade de líquido no corpo. O Theo está bem ruim mesmo, mas nós cremos em um milagre. Vamos continuar orando" Magdiel Costa - Pai dos sêxtuplos

Theo e os irmãos nasceram em 1º de outubro deste ano prematuramente, com 27 semanas de gestação. Todos foram internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, em Colatina.



Magdiel explicou em vídeo nas redes sociais que a família veio a Vitória na última terça-feira (28) para uma reunião com os médicos. Disse que o estado clínico do menino se agravou nos últimos dias, e que ele não estaria mais com problemas apenas na função dos rins.

"Nosso amado filho Theo está em estado gravíssimo, várias intercorrências, está muito inchado, o pulmão está precisando de toda ajuda do aparelho respiratório, o coração dele está fraco, a diálise que ele está fazendo não está sendo suficiente para retirar todo líquido do corpinho dele", explicou no post.