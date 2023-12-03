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Gêmeos de Colatina: quadro de saúde de Theo piora e pai diz "crer em um milagre"

Theo é um dos três bebês que foi transferido para a Grande Vitória por conta de um problema em uma válvula do coração. A criança passa por hemodiálise, mas o procedimento não estaria mais tendo os efeitos desejados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2023 às 21:15

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 21:15

Mãe do papai Migdiel e um pezinho de um dos sêxtuplos
Mão do papai Migdiel e um pezinho de um dos sêxtuplos Crédito: Michel Macedo
Um dos sêxtuplos que nasceram em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, está em estado grave. Neste sábado (2), o pai dos bebês, Magdiel Costa, publicou vídeo nas redes sociais falando que o quadro de saúde do menino Theo tem piorado. A criança está internada em um hospital da Grande Vitória desde o dia 9 de outubro, quando passou por uma cirurgia no coração.
Segundo Magdiel, a criança passa por hemodiálise, mas o procedimento não estaria mais tendo os efeitos desejados. Por isso, o bebê estaria acumulando líquido no corpo, o que coloca pressão sobre os pulmões e o coração.
"Está caindo muito os batimentos, o coração dele está muito cansado. Não está dando conta por conta da quantidade de líquido no corpo. O Theo está bem ruim mesmo, mas nós cremos em um milagre. Vamos continuar orando"
Magdiel Costa - Pai dos sêxtuplos
Theo e os irmãos nasceram em 1º de outubro deste ano prematuramente, com 27 semanas de gestação. Todos foram internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, em Colatina. 
Em 6 de outubro, a morte do pequeno Matteo foi confirmada pela família em redes sociais e também pelo hospital. O bebê teve o seu quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema. Theo, Henry e Maytê tiveram problemas em uma válvula do coração e foram transferidos para a Grande Vitória dias depois. Eloá e Lucca ficaram em Colatina.
Magdiel explicou em vídeo nas redes sociais que a família veio a Vitória na última terça-feira (28) para uma reunião com os médicos. Disse que o estado clínico do menino se agravou nos últimos dias, e que ele não estaria mais com problemas apenas na função dos rins.
"Nosso amado filho Theo está em estado gravíssimo, várias intercorrências, está muito inchado, o pulmão está precisando de toda ajuda do aparelho respiratório, o coração dele está fraco, a diálise que ele está fazendo não está sendo suficiente para retirar todo líquido do corpinho dele", explicou no post.
Há uma semana, a família tinha postado no Instagram fotos de Lucca e Eloá comemorando a evolução dos dois bebês.

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