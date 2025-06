Socorro urgente

PMs salvam bebê de 14 dias que havia se engasgado em Vitória

Segundo a PM, criança chegou pálida e com os lábios roxos no destacamento de polícia; médicos consideraram ação dos policiais fundamental no socorro à menina

Publicado em 14 de junho de 2025 às 15:54

Policiais militares salvaram a vida de uma bebê de apenas 14 dias que chegou engasgada ao Destacamento da Polícia Militar do Bairro da Penha, em Vitória, na tarde de sexta-feira (13). A pequena Luna foi socorrida pelo 2º tenente Pimentel e pelo soldado Rangel, que estavam na viatura do Comando do Policiamento da Unidade (CPU), e conseguiram reanimá-la após manobras de primeiros socorros.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança chegou desesperada ao destacamento, relatando que a filha estava sem respirar. A recém-nascida apresentava sinais de obstrução das vias aéreas, estava com dificuldade para respirar e com a pele bastante pálida e os lábios arroxeados. O tenente Pimentel iniciou imediatamente a manobra de desobstrução, utilizando compressões torácicas.>

Ainda conforme a corporação, após alguns momentos de tensão, a bebê voltou a respirar. A equipe, então, colocou mãe e filha na viatura e partiu em direção ao Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá. No caminho, no entanto, a bebê voltou a engasgar e ficou novamente sem respirar. Mais uma vez, o tenente precisou repetir as manobras de reanimação enquanto o soldado Rangel, que dirigia a viatura, fazia paradas emergenciais para ajudar nos procedimentos.>

Ao chegar ao pronto atendimento, Luna foi atendida pela equipe médica. A atuação rápida dos policiais foi considerada essencial pelos profissionais de saúde, que destacaram que a intervenção da PM foi decisiva para salvar a vida da criança, segundo a Polícia Militar. Com o quadro estabilizado, a bebê ficou sob observação e fora de risco. Não há informações sobre a causa do engasgo.>

