Feirante ferida em explosão em Vila Velha: "Dinheiro não é tudo, a vida é muito mais"

Rosilda ficou 11 dias internada, passou quatro intubada e teve parada cardíaca. Duas semanas após o acidente na feira de Itapuã, ela se recupera em casa e planeja voltar ao trabalho com calma

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de junho de 2025 às 15:01

A feirante Rosilda Maria de Jesus conta como está a recuperação Crédito: Ari Melo/ TV Gazeta

Duas semanas depois de sofrer queimaduras graves em uma explosão causada por vazamento de gás em sua barraca de pastel, em Itapuã, Vila Velha, a feirante Rosilda Maria de Jesus ainda se recupera dos ferimentos, mas já dá sinais de superação. Ela ficou internada por 11 dias, sendo quatro deles intubada, e chegou a ter uma parada cardíaca. Agora, em casa, retoma aos poucos os movimentos e falou, à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta, sobre a experiência traumática.>

Com mais de 30 anos de experiência na feira, ela reflete sobre o que viveu. “Deu pra perceber que dinheiro não é tudo, mas a vida é muito mais. E hoje eu poderia estar morta. Não estou. Tô bem viva. Pronto. Começar tudo de novo.” >

O acidente aconteceu em plena feira livre da Rua Jaime Duarte, no bairro Itapuã, na manhã do dia 31 de maio, um sábado. A barraca da Rosilda, montada em uma kombi, pegou fogo após o vazamento de uma botija de gás. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu evitar que o incêndio se alastrasse para outras barracas, mas a explosão deixou moradores assustados e causou destruição total na estrutura onde ela trabalhava com o marido e o cunhado.>

“Meus ferimentos foram no braço, nos dois tornozelos, que estão bem queimados, nas pernas, no rosto e nas cordas vocais. Agora preciso passar por uma fonoaudióloga”, contou Rosilda, em entrevista exibida neste sábado (14) no Gazeta Meio-Dia. Ainda com dificuldade para andar, ela recebeu a equipe de reportagem em casa, no bairro Cocal, também em Vila Velha.>

Rosilda estava na barraca com o marido e o cunhado quando percebeu que algo estava errado. “Uma das funcionárias falou: ‘Rose, tem alguma coisa estranha aqui’. Começou primeiro com o gás vazando. Nem eu me dei conta que estava inalando fumaça, nem que estava queimada”, relembra.>

O instinto de proteger os familiares foi mais forte. “Eu estava preocupada com as pessoas que estavam ali dentro. Meu cunhado é surdo, não tinha noção do que estava acontecendo. Corri pra ele e falei: ‘Sai daí’. Aí saiu a segunda explosão. Depois disso, eu não sei o que aconteceu comigo.”>

Socorrida por populares, ela foi levada a um hospital e chegou a ser intubada. Após 11 dias de internação, teve alta e segue em tratamento em casa.>

Da kombi, nada sobrou. O veículo foi doado a um ferro-velho. Mesmo com o susto e as perdas materiais, Rosilda afirma que quer voltar a trabalhar. “Aquilo ali é a nossa vida, sempre foi. Retornar a gente vai retornar, mas com mais calma.”>

Kombi onde Rosilda vendia os pastéis ficou completamente destruída Crédito: Leitor | A Gazeta

Na ocasião, a Prefeitura de Vila Velha lamentou o ocorrido e disse que todas as medidas necessárias estavam sendo adotadas para garantir a segurança da população e a apuração dos fatos.

"É importante ressaltar que a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSU), realiza o devido cadastramento de todos os feirantes que atuam nas feiras livres, reconhecidas e autorizadas pelo município, de acordo com o grupo de produtos comercializados e o espaço ocupado por cada um", afirmou a prefeitura em nota enviada no dia do acidente.>

