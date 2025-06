Susto em Itapuã

Explosão e incêndio destroem barraca de pastel em feira de Vila Velha

Moradores relataram terem ouvido um forte barulho, semelhante ao de um botijão de gás de cozinha explodindo, vindo do local onde fica uma kombi que vende pastel na região

Moradores de Vila Velha que faziam compras e transitavam na feira livre realizada na Rua Jaime Duarte, no bairro Itapuã, se assustaram com uma explosão seguida de incêndio em uma barraca que comercializava pastel e caldo de cana no local. O caso ocorreu na manhã deste sábado (31). O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas e impedir que o fogo se alastrasse para as barracas de outros feirantes.>