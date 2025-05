Homem morre atropelado por carro na ES 080 em Barra de São Francisco

Um homem de 52 anos morreu após ser atropelado por um carro na ES 080, zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (30). O motorista, de 43 anos, se apresentou no Batalhão da Polícia Militar do município e contou que deixou o local do acidente, pois não havia sinal de celular e se deslocou para tentar pedir socorro. O pedestre, segundo ele, entrou na pista de forma repentina. >