Motorista com sinais de embriaguez atropela motociclista e foge em Aracruz

Um motorista de 29 anos com sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar, atropelou um motociclista na noite de sexta-feira (30), no bairro Vila Nova, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Com o impacto, a moto foi lançada na traseira do veículo que seguia na frente. Após a batida, o condutor do carro arrancou e fugiu. >