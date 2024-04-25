Com os suspeitos foram encontrados um carregador de pistola carregado com diversas munições calibre 9mm e uma pistola calibre 9mm carregada. Crédito: Polícia Civil

No momento do assassinato, José estava com os filhos, de oito e quatro anos, segundo testemunhas, quando os criminosos chegaram atirando. A filha mais nova também foi atingida pelos disparos e encaminhada a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento.

Logo depois da morte da vítima, outro crime foi registrado no mesmo bairro: a tentativa de matar o jovem de 21 anos. Conforme a Polícia Civil, quando a equipe recebeu o chamado para a ocorrência, se encaminhou até o Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia onde a vítima da tentativa de homicídio e o homem atribuiu a autoria dos tiros contra ele aos suspeitos presos.

José Luiz Alvarenga Bolzan, de 38 anos, morto a tiros em Jardim Marilândia Crédito: Acervo familiar

Ele informou que estava no interior de uma casa quando foi procurado pela dupla, que o questionaram sobre a autoria do crime praticado contra José. “O indivíduo disse aos suspeitos que não quem eram os autores do crime e quando se virou de costas foi atingido pelos disparos. Ele correu e foi posteriormente socorrido ao Pronto Atendimento”, explicou o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Tarik Souki.

Your browser does not support the audio element. Irmã de homem morto em Vila Velha é presa após tentar matar jovem de 21 anos

Com as informações, a equipe realizou diligências no bairro onde ocorreram os fatos e depois se deslocou ao prédio ao DML, em Vitória, pois havia a informação de que os suspeitos estariam procedendo com a liberação de José.

“Chegando ao DML, visualizamos os suspeitos acompanhados de outras duas pessoas. Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito de 27 anos deixou o local e foi seguido por policiais da nossa equipe. Percebendo a ação, o indivíduo entrou em um lava-jato e tentou se esconder. Um dos nossos policiais flagrou o momento em que ele dispensou um objeto”, afirmou o delegado Tarik Souki.

A polícia informou que ele então foi abordado, revistado e com ele foi encontrado um carregador de pistola carregado com diversas munições calibre 9mm. Ao refazer o percurso do suspeito, os policiais encontraram no interior do compartimento do motor de um carro uma pistola calibre 9mm carregada.

"O suspeito não apresentou documento de registro do armamento ou autorização para o porte do mesmo. Diante disso, foi dado voz de prisão em flagrante ao indivíduo. Ainda no local, outra parte da equipe policial conversava com a mulher para que ela fosse conduzida à sede da DHPP de Vila Velha para prestar esclarecimentos sobre sua possível participação na tentativa de homicídio", explicou a corporação.