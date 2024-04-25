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Bairro Jardim Marilândia

Pai morre e filha de 4 anos fica ferida em ataque a tiros em Vila Velha

Após o crime, parente de homem assassinado teria atirado contra outro rapaz, por achar que ele sabia quem tinha dado o primeiro ataque
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2024 às 10:34

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 10:34

Pai e filha foram baleados na noite da última quarta-feira (24) no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O homem, identificado como José Luiz Alvarenga Bolzan, de 38 anos, não resistiu aos 12 tiros que levou e morreu. Já a menina de 4 anos, atingida nos glúteos, não corre risco de morte. Após o crime, uma parente de José teria ido atrás de um morador do bairro, achando que ele podia saber quem matou o familiar dela, e disparou contra ele. O jovem, de 21 anos, foi socorrido.
No boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que, por volta das 21h, os agentes foram acionados para averiguar uma tentativa de homicídio. Chegando ao bairro, os militares encontraram amigos de José, que estavam levando o homem ferido para o Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia. A viatura foi abrindo caminho para o veículo até o local.
José Luiz Alvarenga Bolzan, de 38 anos, morto a tiros em Jardim Marilândia
José Luiz Alvarenga Bolzan, de 38 anos, morto a tiros em Jardim Marilândia Crédito: Acervo familiar
Na unidade de saúde, os médicos constaram que José estava morto. A maioria dos tiros atingiu a cabeça dele. Logo depois, a menina de 4 anos chegou à unidade de saúde. Ela recebeu os primeiros socorros e depois foi transferida para o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), sem risco de morte. 
O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local do crime. Testemunhas revelaram a ele que José estava andando com as filhas de 4 e 8 anos. Os criminosos chegaram em uma motocicleta; um dos suspeitos desceu da moto e começou a disparar, momento em que o pai, no desespero, jogou as crianças dentro de um quintal da região. 
Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), José já deu entrada no presídio uma vez por tráfico de drogas, em 2014, mas saiu no mesmo dia. No Portal BNMP, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), também consta que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido em dezembro do ano passado, pela 3ª Vara Criminal de Cariacica por tráfico e associação criminosa. 

Parente foi questionar vizinho

Já no início da madrugada desta quinta-feira (25), novamente os policiais foram acionados para irem até o PA de Cobilândia, após a entrada de um jovem de 21 anos baleado por dois tiros. 
Ele disse que conhecia a atiradora, e que ela era parente de José, morto horas antes. O motivo do disparo seria porque a familiar desconfiou que o jovem, que também é morador de Jardim Marilândia, sabia quem havia assassinado José. Ele recebeu os primeiros socorros e depois foi transferido para um hospital em Vitória
Em nota, a Polícia Civil informou que os dois casos serão investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso. 

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