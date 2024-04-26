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Aposentado desaparece após sair de casa e ir ao Centro de Muqui

Família informou que vive angustiada desde que José Bezerra Santiago, de 74 anos, desapareceu; ele foi visto pela última vez na manhã da última segunda-feira (22)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 abr 2024 às 11:49

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 11:49

Aposentado desaparece em Muqui
Aposentado desaparece em Muqui Crédito: Arquivo da família
O aposentado José Bezerra Santiago, de 74 anos, está desaparecido desde a manhã da última segunda-feira (22). Segundo a família, ele mora há oito anos com a filha, o genro e a neta, e saiu para a região central de Muqui, no Sul do Espírito Santo, não sendo mais visto desde então. Imagens de videomonitoramento mostram o idoso, na data do desaparecimento, caminhando no Centro da cidade.
Genro do aposentando, Rodrigo Fernandes Santiago contou que a família tem vivido angustiada desde o desaparecimento José. “Tenho recolhido imagens do comércio e encaminhando à polícia, mas até agora nada. Ele faz essa rotina, de ir no centro, todo dia, é um idoso que tem sua vida, independente. Não tem problemas de saúde, nem faz tratamento de nada”, disse.
José Bezerra Santiago é separado, natural de Fortaleza, estado do Ceará e tem parentes no Rio de Janeiro. Segundo Rodrigo Fernandes, todos os familiares foram avisados de seu desaparecimento. “No dia, ele passou num banco e sacou R$ 60. Já procurei saber e não entrou em nenhum ônibus aqui”, disse o familiar. 
Um boletim foi registrado junto a Polícia Civil. Procurada, a corporação informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de Muqui estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado. Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

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