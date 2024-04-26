Aposentado desaparece após sair de casa e ir ao Centro de Muqui

Aposentado desaparece em Muqui Crédito: Arquivo da família

O aposentado José Bezerra Santiago, de 74 anos, está desaparecido desde a manhã da última segunda-feira (22). Segundo a família, ele mora há oito anos com a filha, o genro e a neta, e saiu para a região central de Muqui , no Sul do Espírito Santo, não sendo mais visto desde então. Imagens de videomonitoramento mostram o idoso, na data do desaparecimento, caminhando no Centro da cidade.

Genro do aposentando, Rodrigo Fernandes Santiago contou que a família tem vivido angustiada desde o desaparecimento José. “Tenho recolhido imagens do comércio e encaminhando à polícia, mas até agora nada. Ele faz essa rotina, de ir no centro, todo dia, é um idoso que tem sua vida, independente. Não tem problemas de saúde, nem faz tratamento de nada”, disse.

José Bezerra Santiago é separado, natural de Fortaleza, estado do Ceará e tem parentes no Rio de Janeiro. Segundo Rodrigo Fernandes, todos os familiares foram avisados de seu desaparecimento. “No dia, ele passou num banco e sacou R$ 60. Já procurei saber e não entrou em nenhum ônibus aqui”, disse o familiar.