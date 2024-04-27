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Na madrugada

Motorista de carro morre após colisão com ônibus do Transcol em Vila Velha

Veículo de passeio seguia pela Avenida Luciano das Neves, nas proximidades do terminal, quando foi atingido duas vezes; quatro passageiras foram socorridas
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 abr 2024 às 10:33

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 10:33

Um ônibus do Transcol atingiu um carro de passeio, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha
Acidente entre ônibus do Transcol e carro, em Vila Velha: motorista morreu no local Crédito: Pablo Campos/TV Gazeta
Um motorista morreu após o carro que dirigia ser atingido, duas vezes, por um ônibus do Transcol na madrugada deste sábado (27). Ele trafegava pela Avenida Luciano das Neves, nas proximidades do Terminal de Vila Velha, quando houve o acidente. Quatro passageiras do automóvel, incluindo uma adolescente, ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. 
Policiais militares foram acionados para a ocorrência, no bairro Divino Espírito Santo. "No local, foi constatado que o ônibus saía da Avenida Gonçalves Ledo, convergindo para a Avenida Carioca, cruzando a Avenida Luciano das Neves, quando atingiu, por duas vezes, o carro que transitava na Avenida Luciano das Neves, sentido Praia de Itaparica", informou a PM
O motorista do ônibus contou aos policiais que o semáforo estava vermelho para o carro, que estaria em alta velocidade. O Samu foi acionado e constatou o óbito do motorista do automóvel no local. Já as quatro passageiras — uma adolescente de 16 anos, duas jovens de 18 e outra de 19 — foram levadas para o hospital. 

Licenciamento vencido

O condutor do ônibus, segundo a Polícia Militar, permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. "O carro estava com o licenciamento vencido e com os pneus dianteiros sem condições de trafegar. O veículo foi guinchado e a perícia foi acionada", acrescentou a PM. 
A Guarda Municipal não foi acionada para este caso. A Polícia Científica informou que a perícia foi chamada, por volta de 05h59, para uma ocorrência de colisão com morte. "O corpo da vítima, de sexo masculino, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares."
A Ceturb também foi procurada para se manifestar sobre a ocorrência, mas ainda não deu retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

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