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Assalto frustrado

Dupla rende motorista de app, rouba carro e acaba detida na Serra

Dois homens pediram uma corrida, entre Jacaraípe e Jardim Limoeiro, e durante o trajeto anunciaram o assalto; a Guarda Municipal conseguiu prendê-los
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

27 abr 2024 às 09:41

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 09:41

3ªDelegacia Regional de Laranjeiras, Serra
Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Após aceitar uma corrida entre os bairros Jacaraípe e Jardim Limoeiro, na Serra, um motorista de aplicativo foi rendido e teve o carro roubado. Apesar do trauma com a violência, o veículo foi recuperado mais tarde, após ação da Guarda Municipal, que abordou os suspeitos e conseguiu prendê-los. 
Conforme informações dos agentes municipais, o motorista contou que aceitou a viagem dos dois suspeitos na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. O destino seria o condomínio Parque dos Pinhos, em Jardim Limoeiro, mas, quando se aproximavam do local, um dos passageiros, que sentava atrás do banco do motorista, apontou uma arma na direção do pescoço da vítima e anunciou o assalto.
O motorista foi obrigado a dirigir por mais uma parte do trajeto, até que os suspeitos o mandaram descer do carro. Eles fugiram em direção a Novo Horizonte, também na Serra. A Guarda Municipal fazia patrulhamento no bairro e foi informada por testemunhas sobre as características do automóvel e dos suspeitos. 
Houve reforço no patrulhamento até que uma equipe se deparou com os dois suspeitos, que acataram a ordem de abordagem. Eles foram revistados e com um deles foi encontrado um revólver calibre 38, municiado (6 projéteis), e, com o outro, a chave do carro. Ao serem questionados, os suspeitos admitiram o roubo e foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra. O veículo foi recuperado.
Ainda, segundo a Guarda Municipal, um dos suspeitos teria fugido da unidade prisional agrícola de Viana.
A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o caso e informou que os dois suspeitos, ambos de 23 anos, foram autuados em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.  Depois, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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