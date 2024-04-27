Dupla rende motorista de app, rouba carro e acaba detida na Serra

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Após aceitar uma corrida entre os bairros Jacaraípe e Jardim Limoeiro, na Serra, um motorista de aplicativo foi rendido e teve o carro roubado. Apesar do trauma com a violência, o veículo foi recuperado mais tarde, após ação da Guarda Municipal, que abordou os suspeitos e conseguiu prendê-los.

Conforme informações dos agentes municipais, o motorista contou que aceitou a viagem dos dois suspeitos na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. O destino seria o condomínio Parque dos Pinhos, em Jardim Limoeiro, mas, quando se aproximavam do local, um dos passageiros, que sentava atrás do banco do motorista, apontou uma arma na direção do pescoço da vítima e anunciou o assalto.

O motorista foi obrigado a dirigir por mais uma parte do trajeto, até que os suspeitos o mandaram descer do carro. Eles fugiram em direção a Novo Horizonte, também na Serra. A Guarda Municipal fazia patrulhamento no bairro e foi informada por testemunhas sobre as características do automóvel e dos suspeitos.

Houve reforço no patrulhamento até que uma equipe se deparou com os dois suspeitos, que acataram a ordem de abordagem. Eles foram revistados e com um deles foi encontrado um revólver calibre 38, municiado (6 projéteis), e, com o outro, a chave do carro. Ao serem questionados, os suspeitos admitiram o roubo e foram conduzidos à Delegacia Regional da Serra. O veículo foi recuperado.

Ainda, segundo a Guarda Municipal, um dos suspeitos teria fugido da unidade prisional agrícola de Viana.