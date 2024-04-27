Homem é morto a pedradas na região de São Pedro, em Vitória

Um homem foi assassinado a pedradas, na madrugada deste sábado (27), na região de São Pedro, em Vitória. Suspeitos foram avistados praticando a agressão, mas, até o momento, ninguém foi preso pelo crime.
A Polícia Militar informou que foi acionada para ir até a Rodovia Serafim Derenzi, na entrada do bairro Universitário, porque um homem estava caído na via, após ser atingido por pedradas. Conforme relatos de testemunhas aos policiais, dois suspeitos haviam cometido a agressão, golpeando a vítima no rosto e no crânio. O Samu foi até o local e constatou a morte.
A Polícia Civil disse, em nota, que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.