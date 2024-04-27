Morre ciclista de 18 anos atropelado por ônibus em Linhares

Morre ciclista atropelado por ônibus em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta | Redes Sociais

Morreu na madrugada deste sábado (27) o ciclista atropelado por um ônibus , em Linhares, no Norte do Estado. Ronald Teodoro, de 18 anos, estava internado no Hospital Rio Doce desde o dia do acidente, na última quinta-feira (25), mas sofreu um politraumatismo e não resistiu.

O acidente ocorreu no bairro Shell. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível observar que o veículo, que estava na Avenida Rufino de Carvalho, faz uma conversão para a Avenida Guaçuí. Neste momento, o jovem que estava na bicicleta colide na lateral do ônibus e cai embaixo do veículo, que continua em movimento.

A mãe do jovem fez uma publicação nas redes sociais lamentando a morte do filho. "Você me deixou sem se despedir de mim. Por que, meu filho, você se foi?", questionou a mãe.

No dia da ocorrência, mesmo com o impacto do acidente, imagens mostraram que o jovem ainda se levanta, sai andando e senta em uma calçada. Segundo a Polícia Militar, o jovem, na ocasião, foi socorrido por uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Procurada, a Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.