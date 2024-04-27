Farmácias aplicam vacinas contra gripe e até dengue no ES

Tetravalente: é indicada para todo o público a partir de 6 meses de vida, principalmente aquelas de maior risco para infecções respiratórias, que podem desenvolver complicações e a forma grave da doença. Protege contra dois subtipos de Influenza A e dois da Influenza B. Só existe na rede particular.

Trivalente: é oferecida pelo SUS. Protege contra três cepas da gripe. A aplicação, até o momento, é voltada para crianças com menos de 6 anos e com no mínimo 6 meses de vida, além de idosos com mais de 60 anos e alguns grupos prioritários.

Efluelda: é quadrivalente e protege contra duas cepas do Influenza A e duas do B. Apresenta quatro vezes mais antígenos que a vacina tetravalente comum. É voltada para idosos.

