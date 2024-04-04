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Anvisa volta a proibir venda de álcool líquido 70% em supermercados e farmácias

Comercialização do produto foi autorizada durante a pandemia de Covid-19 como medida de combate ao vírus; produto em gel continua liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2024 às 06:37

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 06:37

Mulher usando máscara e álcool em gel
Álcool líquido 70% não será mais vendidos em mercados e farmácias, apenas o produto em gel Crédito: siraphol s. / Freepik
A venda de álcool líquido 70% em mercados e farmácias voltará a ser proibida a partir de 30 de abril e somente o produto em gel continua liberado. A comercialização havia sido permitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) durante a pandemia de Covid-19. O objetivo era ampliar o acesso para ajudar no combate ao vírus. 
Esse prazo terminou no dia 31 de dezembro do ano passado, mas foi renovado em portaria publicada no fim do ano, que autorizou os mercados a manterem as vendas até o dia 29 de abril para acabar com os estoques. Com a mudança, o álcool 70% volta a ser vendido apenas em lojas de produtos hospitalares.
Antes da pandemia, o produto tinha a venda restrita devido ao risco maior de acidentes por ser altamente inflamável. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) é contra a proibição e diz que o consumidor vai ficar sem um produto de melhor custo-benefício.
A Abras informou que, desde dezembro, conversa com a Anvisa, já que haveria demanda de consumidores e falta de álcool líquido à venda nos supermercados.
*Com informações da Agência Brasil e da CBN

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