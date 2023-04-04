Gestão de farmácias: liderança com foco na valorização dos trabalhadores

Setor de medicamentos abre oportunidades Crédito: Freepik

Presente em diferentes bairros e comunidades no Espírito Santo, a Rede Farmes reconhece a necessidade e o potencial local, estimula a economia, gera emprego e renda, leva preços acessíveis e facilita o acesso a diversos produtos e serviços. Fundada em 1997, em Vila Velha, a marca é referência na compra de medicamentos. São mais de 180 lojas em 31 municípios e uma história construída graças à união dos colaboradores e ao know-how dos empresários associados.

Para o presidente da Rede Farmes, Braz Luiz, “acreditar sempre no ser humano e no potencial das pessoas” é o diferencial da liderança do grupo, o que contribuiu para que a rede seja o que é atualmente. Buscando gerar oportunidades para que todos possam mostrar seu valor, um dos objetivos da empresa é fazer com que todos caminhem juntos.

“Nos últimos quatro anos, a Farmes se tornou a maior empresa varejista do segmento farmacêutico exatamente por termos levado nossos empresários a pensarem da mesma forma. Trazendo, ao mesmo tempo, ferramentas de gestão e estratégias comerciais inovadoras jamais vistas em qualquer associativismo do Brasil. Isso impulsiona associados a quererem continuar expandindo e crescendo. Destaque também para os investimentos em nossas equipes de colaboradores, que se engajam de forma motivadora a darem o seu melhor diariamente”, observa o presidente da Rede Farmes.

Focado na gestão dos seus colaboradores, Braz se baseia em dois principais pilares que todo líder deve focar — a delegação de tarefas e a escuta — para ajudar a escrever novos capítulos na história da empresa, que há 25 anos é destaque no Espírito Santo.

Segundo ele, uma empresa que prospera é uma empresa que zela pelas pessoas. E um gestor que quer o sucesso do negócio deve dar autonomia para que os colaboradores mostrem seus potenciais. É isso, de acordo com o Braz, o que a Farmes faz: une o cuidado com a responsabilidade. “É importante o líder entender que, por muitas vezes, as pessoas sabem mais sobre a empresa do que ele mesmo. E isso é bom. Não pode encarar isso como uma ameaça. Afinal de contas, se o time souber mais que você, é um sinal claro de que sua empresa contratou a pessoa certa. E, juntos, irão construir resultados surpreendentes”, comenta.

Braz Luiz, presidente da Rede Farmes: "É importante o líder entender que, por muitas vezes, as pessoas sabem mais sobre a empresa do que ele mesmo. E isso é bom" Crédito: Farmes/ Divulgação

Nos últimos quatro anos, com o crescimento da Farmes e o reconhecimento de maior empresa varejista no segmento farmacêutico, colocar essa missão em prática contribuiu para que a empresa pudesse alcançar bons resultados.

Durante o caminho, a necessidade de profissionalização para as redes sociais e os aprendizados deixados pela pandemia da Covid-19 foram pontos de atenção. Momentos que necessitaram de mente aberta e conhecimento do negócio para saber o que deveria ser aplicado na rotina da empresa.