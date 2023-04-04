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Gestão de farmácias: liderança com foco na valorização dos trabalhadores

Presidente da Rede Farmes acredita que um bom gestor deve dar autonomia para que os colaboradores mostrem seus potenciais

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 01:58

Publicado em 

04 abr 2023 às 01:58
Setor de medicamentos abre oportunidades
Setor de medicamentos abre oportunidades Crédito: Freepik
Presente em diferentes bairros e comunidades no Espírito Santo, a Rede Farmes reconhece a necessidade e o potencial local, estimula a economia, gera emprego e renda, leva preços acessíveis e facilita o acesso a diversos produtos e serviços. Fundada em 1997, em Vila Velha, a marca é referência na compra de medicamentos. São mais de 180 lojas em 31 municípios e uma história construída graças à união dos colaboradores e ao know-how dos empresários associados.
Para o presidente da Rede Farmes, Braz Luiz, “acreditar sempre no ser humano e no potencial das pessoas” é o diferencial da liderança do grupo, o que contribuiu para que a rede seja o que é atualmente. Buscando gerar oportunidades para que todos possam mostrar seu valor, um dos objetivos da empresa é fazer com que todos caminhem juntos.
“Nos últimos quatro anos, a Farmes se tornou a maior empresa varejista do segmento farmacêutico exatamente por termos levado nossos empresários a pensarem da mesma forma. Trazendo, ao mesmo tempo, ferramentas de gestão e estratégias comerciais inovadoras jamais vistas em qualquer associativismo do Brasil. Isso impulsiona associados a quererem continuar expandindo e crescendo. Destaque também para os investimentos em nossas equipes de colaboradores, que se engajam de forma motivadora a darem o seu melhor diariamente”, observa o presidente da Rede Farmes.

Focado na gestão dos seus colaboradores, Braz se baseia em dois principais pilares que todo líder deve focar — a delegação de tarefas e a escuta — para ajudar a escrever novos capítulos na história da empresa, que há 25 anos é destaque no Espírito Santo.
Segundo ele, uma empresa que prospera é uma empresa que zela pelas pessoas. E um gestor que quer o sucesso do negócio deve dar autonomia para que os colaboradores mostrem seus potenciais. É isso, de acordo com o Braz, o que a Farmes faz: une o cuidado com a responsabilidade. “É importante o líder entender que, por muitas vezes, as pessoas sabem mais sobre a empresa do que ele mesmo. E isso é bom. Não pode encarar isso como uma ameaça. Afinal de contas, se o time souber mais que você, é um sinal claro de que sua empresa contratou a pessoa certa. E, juntos, irão construir resultados surpreendentes”, comenta.
Braz Luiz, presidente da Rede Farmes
Braz Luiz, presidente da Rede Farmes: "É importante o líder entender que, por muitas vezes, as pessoas sabem mais sobre a empresa do que ele mesmo. E isso é bom" Crédito: Farmes/ Divulgação
Nos últimos quatro anos, com o crescimento da Farmes e o reconhecimento de maior empresa varejista no segmento farmacêutico, colocar essa missão em prática contribuiu para que a empresa pudesse alcançar bons resultados.
Durante o caminho, a necessidade de profissionalização para as redes sociais e os aprendizados deixados pela pandemia da Covid-19 foram pontos de atenção. Momentos que necessitaram de mente aberta e conhecimento do negócio para saber o que deveria ser aplicado na rotina da empresa.
Para 2023, visando a acompanhar o crescimento esperado de 12% no setor farmacêutico, os planos para a Farmes são de avançar para outros Estados, dar “start” no e-commerce e consolidar o caminho para chegar a 300 lojas até 2025.

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