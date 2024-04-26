O homem que nunca mais foi encontrado após tragédia da chuva no ES

► Seguindo protocolos internacionais e utilizando tecnologias avançadas, as equipes do Corpo de Bombeiros exploraram extensivamente o Rio Muqui do Sul, cobrindo cerca de 39 quilômetros até o Rio Itabapoana e mais 48 quilômetros até a foz no mar já na cidade Presidente Kennedy.

►Também investigaram a área do Córrego da Serra, devido à força da água que o fez subir. A seleção dos locais baseou-se em dados como a posição da vítima, a quantidade e a força da água bem como análises detalhadas do fluxo da enxurrada

► Todos os pontos e áreas de busca foram meticulosamente georreferenciados



[ Nota do Corpo de Bombeiros ]