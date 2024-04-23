Ruas e avenidas de Mimoso do Sul ainda são lavadas durante trabalho de recuperação da cidade após os temporais de março Crédito: Fernando Madeira

Mimoso do Sul carrega marcas e estragos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em 22 de março. Passado um mês, o município ainda contabiliza prejuízos, mas também faz contas de tudo o que já foi investido, e as ações realizadas, para a sua recuperação. Somente na área de limpeza urbana, mais de 110 toneladas de lama e entulhos foram retiradas das ruas e avenidas ao longo de 30 dias de trabalho ininterrupto.

Já foram lavadas cerca de 80% das vias, mas, em alguns pontos, as equipes terão que retornar porque, à medida que é feita a limpeza de casas e comércio, as ruas acabam sujando novamente durante a locomoção dos trabalhadores e remoção de materiais.

"Estamos usando, em média, 14 caminhões-pipas no turno do dia, e seis, à noite. Lembrando que, nos dias 17 e 18 de abril, foi realizado um mutirão, com o apoio do governo do Estado e a parceria de mais de 15 municípios, e tivemos uma média de 40 caminhões-pipas por dia, nos dois dias de mutirão. O que nos ajudou bastante a minimizar os transtornos", enumera Carlos de Souza, o Juninho, secretário municipal de Limpeza Urbana.

Ele conta que, na estrutura usada para o trabalho, também são utilizados 50 caminhões caçamba diariamente, parte no período noturno, com os quais são feitas cerca de 300 viagens para carregar lama e entulho. Desde o início dessa operação, afirma Juninho, já foram retiradas aproximadamente 110 toneladas do material.

Your browser does not support the audio element. Mimoso do Sul: mais de 110 toneladas de lama e entulhos retiradas da cidade

A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) diz, em nota, que foram disponibilizados mais de 48 mil horas máquinas para atuar na limpeza e recuperação dos municípios mais afetados com as chuvas no Sul capixaba.

"Somente no município de Mimoso do Sul, já foram disponibilizados mais de 27 mil horas máquinas. O investimento total já executado no município é de R$ 7,2 milhões para atuar na limpeza da cidade. Os equipamentos contam com caminhão tanque, caminhão basculante com caçamba, caminhão-pipa, retroescavadeira de pneus e escavadeira hidráulica."

Para o prefeito Peter Costa, o município já evoluiu bastante nessa etapa de limpeza. Ele agora aguarda liberação de verba para outras ações. "Estamos esperando recursos para começar obras estruturantes em relação aos bueiros entupidos, que a gente não consegue desentupir porque foram totalmente assoreados, e vamos ter que fazer rede de drenagem. Recursos também para fazer os reparos nos calçamentos e no asfalto em todo o município. Já estamos em conversa também sobre as casas populares. O Estado já está preparando uma ata, através da Sedurb, para a construção dessas casas", pontua.

Mimoso do Sul: a luta da cidade para se reerguer após fortes chuvas

Peter Costa acrescenta que foi iniciada a distribuição do cartão reconstrução para os moradores do município e que há uma perspectiva de realizar o patrolamento de todas as estradas rurais de Mimoso do Sul em um prazo de até quatro meses. Não há, segundo o prefeito, nenhuma comunidade rural sem acesso, mas há necessidade de melhorar as condições de circulação nessas vias.

Saúde e Educação

Os danos causados pelas chuvas se estenderam também para áreas como a Saúde e a Educação. As escolas municipais precisaram atuar em regime não presencial para que os alunos não ficassem muito tempo sem aulas . Mas, das 19 unidades de ensino de Mimoso do Sul, 10 já retomaram as atividades presenciais no dia 16 de abril. A escola Antonia Junger Poubel da Silva, no distrito de Conceição de Muqui, retorna na próxima segunda-feira (29). Sobre as demais, a secretária Gracielli Defante acrescenta que a administração municipal está "trabalhando com celeridade para retornar o mais breve possível."

Na Saúde, em nenhum momento houve interrupção dos serviços, mas sim a necessidade de adaptações porque todos os espaços de atendimento foram afetados pelas enchentes. A cidade tem cinco unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), uma Casa da Mulher e uma central de regulação que não estão atualmente em pleno funcionamento, mas, conforme aponta o secretário Eliédson Morini, têm equipes atendendo em algum ponto de apoio próximo à unidade.

Já o posto de saúde, que funciona como um centro de especialidades, retomou o atendimento no local parcialmente e o Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) voltou a operar normalmente.

Eliédson explica que, de imediato, foi feita a limpeza de todas as unidades, e nenhuma delas teve a estrutura física comprometida, a ponto de oferecer risco de desabamento. "Mas está tudo muito úmido, as paredes não absorvem a tinta ainda. Então, é preciso dar esse tempo para fazer a pintura e também ainda vamos receber recurso federal para recuperar por completo todas as unidades."

Créditos

O Banestes instalou em Mimoso do Sul uma agência para atendimento emergencial, em estrutura de contêiner, após a agência sede do banco na cidade ficar completamente destruída pela enchente.

A instituição disponibilizou recursos para os municípios da região Sul afetados pelas chuvas — produtos de capital de giro, crédito pessoal e microcrédito — e, ao longo desses 30 dias, foram cotadas 370 operações, que totalizam R$ 7,5 milhões. Mimoso do Sul é o mais expressivo, com R$ 5,5 milhões cotados, e já teve R$ 700 mil liberados.

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) também oferece linhas de crédito e outros benefícios para as cidades atingidas pelos alagamentos em março. Desde o início da oferta, a instituição recebeu 108 propostas de financiamento que estão protocoladas, ou em fase de análise, totalizando R$ 37 milhões. Só em Mimoso do Sul, são 73 projetos encaminhados ao banco, somando R$ 26,5 milhões.

Balanço no Sul do ES

Paralelamente a ações voltadas à população, como o cartão para aquisição de alimentos e eletrodomésticos, o Estado também tem investido em outras áreas para ajudar na recuperação das 13 cidades classificadas em situação de emergência devido às chuvas, conforme explica a Secretaria de Governo (SEG).

Com recursos próprios, foram aportados R$ 22 milhões para restabelecer trechos de estradas rurais, desobstrução de rodovias e recuperação de pontes. Outros R$ 16 milhões foram aplicados na retomada do abastecimento com água potável, por meio de caminhões-pipa, perfuração de poços artesianos e recuperação de tubulações, na limpeza e retirada de entulhos de vias públicas e no desassoreamento de rios.

O governo do Estado também pleiteou à União R$ 743 milhões para ações de reconstrução . "Equipes técnicas de secretarias e órgãos, juntamente com a Cepdec (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil), trabalham com total dedicação apresentando documentações e elaborando projetos e estudos técnicos, além de orçamentos detalhados, para a aprovação do valor solicitado em sua totalidade", pontua, em nota, a SEG.

O relatório inicial apresentado ao ministro Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, com demandas de infraestrutura urbana, rural e rodoviária, além de habitação, ficou assim distribuído:

Infraestrutura Urbana: R$ 250 milhões Pavimentação e recuperação de vias urbanas; contenção de encostas; macrodrenagem e desassoreamento; recuperação e reconstrução de pontes e serviços de máquinas e equipamentos.

Construção e reparação de unidades habitacionais: R$ 275,3 milhões 560 casas novas e reparação de quase 1,7 mil residências

Infraestrutura Rodoviária: R$ 124,3 milhões Conservação e recuperação de trechos rodoviários; contenções, construção e recuperação de pontes, sinalização de vias e serviços de máquinas e equipamentos.

Infraestrutura Rural: R$ 93,7 milhões Reabilitação de estradas, conservação/recuperação de estradas vicinais, contenção de deslizamentos, recuperação/construção de pontes



Com base em estudos, projetos e orçamentos detalhados, o Estado já apresentou ao governo federal R$ 89 milhões relativos a pontes, contenções, recomposições de aterros, entre outros.