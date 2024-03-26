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Impacto na educação

Escolas em cidades atingidas por chuvas seguem sem aula no Sul do ES

Municípios como Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Vargem Alta estão com toda rede municipal ou parte da rede com as atividades interrompidas

Publicado em 26 de Março de 2024 às 18:57

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

26 mar 2024 às 18:57
Enchente causa destruíção e mortes em Mimoso do Sul
A cidade de Mimoso do Sul foi devastada pela chuva e soma mais de 10 mil pessoas fora de casa Crédito: Max Wender | Casa Militar
Municípios afetados pela chuva que devastou parte do Sul do Espírito Santo seguem sem aulas e, em alguns casos, sem previsão de retorno. Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Vargem Alta estão entre as cidades onde toda ou parte das escolas da rede municipal estão com as atividades interrompidas.
Em Mimoso do Sul, as aulas da rede municipal estão interrompidas e não há previsão de retorno. O cenário é o mesmo em Bom Jesus do Norte, onde escolas foram danificadas e outras são usadas como ponto de abrigo.
Em Vargem Alta, as aulas estão suspensas na Escola Municipal de Educação Básica “Alzira Gomes”, localizada no Centro, e no Centro Municipal de Educação Infantil “Vale da Lua”, em Jaciguá. Já em Jerônimo Monteiro, as aulas estão suspensas nos colégios Nicolau Borges e André Altoé, que estão sendo usadas como ponto de atendimento às vítimas.
Em Guaçuí, a prefeitura informou que as aulas foram interrompidas nessa segunda-feira (25), mas já retornaram normalmente nesta terça (26). Já em Alegre, as aulas estão suspensas em seis escolas municipais:
  • CEMEI Carmem Pinto Nogueira da Gama
  • EMEIF Domingos Bravo Reinoso
  • CEMEI Vanor do Nascimento
  • EMFA George Abreu Rangel
  • EMUEF Guido Mauri
  • EMUEF Bom Ver, na zona rural
Já em Muniz Freire, estão interrompidas as aulas na EMEF Sebastião Costa, no distrito de Itaici, o mais prejudicado no município e no Jardim de Infância Ademar Vieira da Cunha.
A previsão de retorno é dia 1º de abril. No caso do jardim de infância, a prefeitura informou que o prédio original passa por reformas e as aulas estavam acontecendo em uma estrutura dentro do Parque de Exposições, que foi totalmente alagado.
A Prefeitura de Apiacá também foi procurada, mas não retornou até a publicação do texto.

Escolas Estaduais

Nessa segunda-feira (25), a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) informou que cerca de 4.400 alunos de escolas estaduais estavam com as aulas interrompidas em virtude das intensas chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo.

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