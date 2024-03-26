O antes e depois de Mimoso do Sul após as chuvas

As chuvas que atingiram a cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito de Santo, entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23) destruiu a cidade e, conforme o último boletim divulgado às 11h desta terça-feira (26), com dados atualizados, ao menos 18 pessoas morreram somente no município (20 no total). As imagens que mostram os rastros deixados pela chuva dimensionam o tamanho da tragédia.
Recuperação
O governador Renato Casagrande (PSB) se reuniu na manhã desta terça-feira (26) com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em Brasília, onde entregou um relatório inicial dos prejuízos causados em pelo menos 13 municípios. A conclusão inicial é que a recuperação das cidades capixabas após as chuvas vai custar R$ 743 milhões.
Estiveram presentes na reunião o senador Fabiano Contarato (PT) e cinco dos 10 deputados federais do Estado — Paulo Folletto (PSB), Victor Linhalis (Podemos), Gilson Daniel (Podemos), Da Vitória (PP), Jack Rocha (PT) e Messias Donato (Republicanos).