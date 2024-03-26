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Destruição

O antes e depois de Mimoso do Sul após as chuvas

A pacata cidade do Sul capixaba foi uma das mais atingidas entre a noite de última sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23); veja o comparativo nas imagens

Publicado em 26 de Março de 2024 às 17:01

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

26 mar 2024 às 17:01
As chuvas que atingiram a cidade de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito de Santo, entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23) destruiu a cidade e, conforme o último boletim divulgado às 11h desta terça-feira (26), com dados atualizados, ao menos 18 pessoas morreram somente no município (20 no total). As imagens que mostram os rastros deixados pela chuva dimensionam o tamanho da tragédia. 

Recuperação

O governador Renato Casagrande (PSB) se reuniu na manhã desta terça-feira (26) com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em Brasília, onde entregou um relatório inicial dos prejuízos causados em pelo menos 13 municípios. A conclusão inicial é que a recuperação das cidades capixabas após as chuvas vai custar R$ 743 milhões.
Estiveram presentes na reunião o senador Fabiano Contarato (PT) e cinco dos 10 deputados federais do Estado — Paulo Folletto (PSB), Victor Linhalis (Podemos), Gilson Daniel (Podemos), Da Vitória (PP), Jack Rocha (PT) e Messias Donato (Republicanos).

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