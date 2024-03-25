Agro: estrago das chuvas no ES é tão grande que está difícil contabilizar perdas

"Hoje (segunda-feira, 25), não é possível fazer a conta das perdas. Tivemos, com os técnicos do Incaper, muitas dificuldades de acessar as localidades. Muitas vias vicinais estão rompidas, em muitos locais só é possível chegar a pé ou a cavalo. Portanto, os dados vão demorar alguns dias para ficarem precisos", explicou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

"A infraestrutura pública, embora seja de responsabilidade de prefeituras, Estado e governo federal, é um outro ponto com interferência direta nos prejuízos do agronegócio. Não está contabilizado, mas os prejuízos são grandes. O governo do Estado vai agilizar o restabelecimento de fluxo, está trabalhando para isso, nas vias de terra, no Caminhos do Campo e nas rodovias estaduais asfaltadas", disse Bergoli.