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Sul do ES

Chuvas no ES: empresas afetadas terão 1 ano para começar a pagar crédito

Governo do Estado está lançando uma nova linha de crédito especial para empresários e microempreendedores atingidos pelas enchentes

Publicado em 25 de Março de 2024 às 18:01

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 mar 2024 às 18:01
Apiacá nesta segunda-feira (25), após estragos deixados pela chuva
Apiacá nesta segunda-feira (25), após estragos deixados pela chuva Crédito: Fernando Estevão
Para ajudar empresários que tiveram os negócios afetados pelas fortes chuvas do último fim de semana no Sul do Espírito Santo, o governo do Estado está lançando uma linha especial de microcrédito dentro do Nossocrédito. A linha vai emprestar até R$ 21 mil para microempreendedores que foram afetados pelas enchentes, que deixaram ao menos 19 mortos e seis desaparecidos na região, além de destruir casas e o comércio. 
Segundo o governador Renato Casagrande, uma das linhas de crédito vai ofertar os montantes com taxa de 0,36% ao mês, o que totaliza 4,5% ao ano para os microempreendedores, com limite de crédito de R$ 21 mil. O governo também vai aportar R$ 50 milhões para o Bandes ofertar crédito acima de R$ 21 mil para empresários da região se recuperaram dos impactos das enchentes. Para esse, o juro será metade da taxa Selic. Ou seja, 5,3%, já que a Selic está em 10,75% atualmente.

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A linha de microcrédito ainda tem outro diferencial além das taxas mais baixas. O Nossocrédito especial será oferecido pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) em parceria com o Banestes e vai dar 12 meses de carência para o microempresário ou microempreendedor individual começar a pagar.
Segundo o diretor-geral da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, a taxa normalmente varia de 1 a 1,9% e o tempo de carência é de seis meses, com prazo máximo de 24 meses para pagar. A medida vai auxiliar quem tem pequenas lojas, salões de beleza, vendedores de produtos caseiros, artesanato entre outras atividades. 
Chuvas no ES: empresas afetadas terão 1 ano para começar a pagar crédito
"A previsão que é 300 a 500 empresários devem fazer uso desses recursos. Também vamos postergar por seis meses o pagamento das prestações que já estejam em curso desses empresários. Estamos pensando também em outras atividades para ajudar", afirma.
Para o crédito começar a ser ofertado, a medida ainda precisa passar por aprovação de projeto de lei para equalizar a taxa. A previsão é que seja enviado ainda nesta semana para a Assembleia Legislativa para ser votado em urgência. "Nossa equipe vai para os municípios atingidos para conversar com os empreendedores locais e apresentar o crédito. A ideia é já começar a operar na semana que vem", explica. 

Crédito acima de R$ 21 mil 

Além do microcrédito, o Banestes também está oferecendo outra linha de capital de giro emergencial, com taxa de CDI + 0,25% ao mês, com parcelamento em até 96 meses. A linha também tem carência de 12 meses para início do pagamento das parcelas. Nesse caso, o limite de contratação é de R$ 100 mil. 
A população afetada pode entrar em contato com o banco pela rede de agências do Banestes.

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