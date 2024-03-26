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Auxílio federal

Chuva no ES: recuperação das cidades vai custar R$ 740 milhões, diz Casagrande

Em Brasília, governador do Espírito Santo se reuniu com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, governadores do Sudeste e do Sul e tratou sobre as ações de recuperação em pelo menos 13 cidades capixabas

Publicado em 26 de Março de 2024 às 12:41

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 mar 2024 às 12:41
Waldez Góes e Renato Casagrande na manhã desta terça-feira (26)
Waldez Góes e Renato Casagrande, na manhã desta terça-feira (26) Crédito: Giovani Pagotto / Governo ES
A recuperação das cidades capixabas após as fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo entre a última sexta-feira (22) e o sábado (23) vai custar R$ 743 milhões. Na manhã desta terça-feira (26), o governador Renato Casagrande (PSB) se reuniu com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em Brasília, onde entregou um relatório inicial dos prejuízos causados em pelo menos 13 municípios.
Durante a reunião, que contou com a presença da bancada federal capixaba, Casagrande detalhou o plano de atividades que vem sendo feito para atender às demandas das cidades colapsadas pelas chuvas.
“Trouxemos aqui um relatório que mostra a necessidade de fazermos uma reconstrução em estruturas rodoviárias, rurais, infraestruturas urbanas e de habitação, que somam um valor de R$ 743 milhões”, disse Casagrande.
“Não temos como recuperar vidas perdidas em uma situação de desastre como essa, mas temos como minorar o sofrimento das pessoas que estão em uma situação de ter perdido tudo em sua casa e em seus comércios. Então, é bom estarmos ao lado das pessoas para dar apoio econômico e material no dia a dia, para que elas se sintam amparadas e protegidas”, continou o governador capixaba.

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Estiveram presentes na reunião o senador Fabiano Contarato (PT) e cinco dos 10 deputados federais do Estado — Paulo Folletto (PSB), Victor Linhalis (Podemos), Gilson Daniel (Podemos), Da Vitória (PP), Jack Rocha (PT) e Messias Donato (Republicanos).
“Agora, a gente passa a discutir o restabelecimento, a reconstrução, não só daquilo que foi destruído, mas também da economia. [...] O sistema do governo federal funciona de forma transversal, e a recomendação do presidente [Lula] é que o Espírito Santo tenha parceiros na hora de reconstruir os municípios que tiveram prejuízos”, complementou Waldez Góes.
No último domingo (24), Casagrande também anunciou que recebeu uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “[Lula] expressou sua solidariedade a nossa população capixaba e reafirmou o apoio do governo federal para junto superarmos mais esse desafio”, escreveu Casagrande no X, antigo Twitter.
Em decorrência das chuvas, até a manhã desta terça-feira (26), 20 mortes foram confirmadas no Espírito Santo, além de 4 pessoas desaparecidas. Desde o fim de semana, pelo menos 8.481 pessoas estão desalojadas (que foram para residência de familiares ou amigos), e 422 estão desabrigadas, isto é, perderam o imóvel e foram encaminhados a abrigos públicos.
No último sábado (23), Casagrande havia decretado a situação de emergência na área das cidades mais atingidas pelo desastre: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

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