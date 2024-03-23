Saiba como ajudar as vítimas das chuvas no ES

Igrejas, cooperativas, escolas e várias entidades se organizaram para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas que atingem o Espírito Santo. As doações são de roupas, materiais de limpeza, alimentos não perecíveis e água. Os pontos de doação estão espalhados em várias cidades. Veja onde doar:
- Cariacica: a Prefeitura de Cariacica abriu um ponto de doação para as vítimas das chuvas no Sul do Estado. As pessoas que quiserem doar podem levar os materiais para a sede da prefeitura, na Av. Mário Gurgel, 2.502, Alto Lage. As doações podem ser entregues a partir desde domingo (24), das 8h às 18h. Podem ser doados produtos de higiene pessoal, de limpeza, água e cesta básica.
- Na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, os pontos de coleta são em todas as 49 paróquias localizadas nos municípios do Sul do capixaba. As doações também podem ser feitas via Pix na chave 07.562.421/0001-55 ou transferência bancária (Conta Corrente 3188 no Banco Sicoob em nome de Cáritas Diocesana).
- ES Solidário: a iniciativa do governo do Estado está arrecadando doações em Cachoeiro. Os donativos podem ser entregues na 1ª Companhia Bombeiros Militar, no bairro Marbrasa, no km 0 da BR 393 (antiga Av. Mardegan, 790).
- Primeira igreja Batista em Mimoso do Sul recebe as doações por meio de transferência bancária na seguinte conta - Coop: 3.003 conta 30.152-3 CNPJ 28.402.956/0001- 39. Mais informações pelo telefone 033 8834-9880 falar com Pastor Wesley.
- A Unimed Sul Capixaba recebe doações para vítimas no prédio da unidade que fica na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, número 46, bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim.
- As doações também podem ser deixadas na portaria do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, que fica na Rua Anacleto Ramos, número 55 no bairro Ferroviários.
- A Polícia Militar também se mobilizou, e, em Marataízes, as doações podem ser levadas para a sede da da 9ª Companhia Independente, que fica na orla de Cidade Nova, ou no Pelotão de Presidente Kennedy. Em relação ao 9° Batalhão de Cachoeiro de Itapemirim, os donativos podem ser entregues na sede localizada no bairro Coronel Borges.
- A 1ª Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim também se mobilizou e além de itens essenciais recebe alimentos para marmitex que serão levados para Mimoso do Sul. Os donativos podem ser deixados na sede da igreja que fica na Avenida Beira Rio em frente ao terminal de ônibus.
- Igreja evangélica Batista de Vitória recebe as doações na sede da igreja que fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 725 - Jardim da Penha em Vitória.
- Os moradores de Vitória podem doar no ponto de coleta localizado no estacionamento do Cinemark, no Shopping Vitória, em frente ao restaurante Camarada Camarão. O horário para a entrega das contribuições será das 10h às 22h. Entre os itens de maior necessidade estão garrafas de água potável, roupas, produtos de higiene pessoal e limpeza.
Todos os pontos da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) estão recebendo doações para as vítimas das chuvas. Ao todo, são dezessete pontos espalhados pelas regiões da Grande Vitória, Sul e Norte. Confira os locais:
- Sesc Vitória Praça Misael Pena, 54 - Parque Moscoso, Vitória-ES
- Sesc Odonto Praia R. Misael Pedreira da Silva, 138 - Santa Lúcia, Vitória-ES
- Sesc Parque Moscoso R. Padre José de Anchieta, 110 - Parque Moscoso, Vitória-ES
- Sesc Glória Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória-ES
- Sesc Odonto Vila Velha Rua 7 de Setembro, 275 - Centro, Vila Velha-ES
- Sesc Cariacica Rua Manoel Freire Correia, 355 - Parque Gramado, Cariacica-ES
- Sesc Vila Velha Rua José Eugenio, 30 - N. S. da Penha, Vila Velha-ES
- Sesc Mesa Brasil Rua São Jorge, 100 - Galpão, Cariacica-ES
- Sesc Guarapari Av. Contôrno, 1760 – Lagoa Funda, Guarapari – ES
- Sesc Aracruz Rua Professor Lobo, 650 - Centro, Aracruz-ES
- Sesc Praia Formosa Rodovia ES-010, Km 35 Norte, s/n, Santa Cruz – Aracruz
- Sesc Colatina R. Clothildes G. Tozzi, 100 - Centro, Colatina-ES
- Sesc Linhares Rua Augusto Calmon, 1907 - Colina, Linhares-ES
- Sesc São Mateus R. Cel. Constantino Cunha, 1738 - Bairro Ideal, São Mateus-ES
- Sesc Baixo Guandu Rua Wanderlan Alves, 290 - Vila Kennedy, Baixo Guandu-ES
- Sesc Cachoeiro de Itapimirim Rua Joanna Payer, 01/101 - Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES
- Sesc Domingos Martins R. Ayrton Senna, s/nº – Distrito de Soído – Domingos Martins
- Serra: O município da Serra disponibilizou pontos de doação que estarão recolhendo de segunda a sexta-feira, das 7h às 22H, nos seguintes pontos
- Cras de Laranjeiras (próximo ao Terminal de Laranjeiras), Civit II
- Cras Jardim Tropical, rua Santa Rita
- Cras Jacaraípe, rua Ângelo Pretti, 510, Parque Jacaraípe
- Cras Novo Horizonte, rua Leonardo da Vinci, 121, Cidade Continental
- Cras Serra Dourada, rua das Acácias, Serra Dourada II
- Centro Municipal das Juventudes (CMJ) de Planalto Serrano
- Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Avenida Getúlio Vargas, Serra Sede
- Pró-Cidadão, Avenida Talma Rodrigues Ribeiro. 5.416, Portal de Jacaraípe
- Centro Municipal das Juventudes (CMJ)
- A Central Única das Favelas (Cufa) receba as doações por meio de Pix (chave: [email protected]) ou na sede que fica na rua flamingo, n 29, bairro novo horizonte na Serra.
- Vila Velha: doações podem ser feitas a partir desta segunda-feira (25) na Secretaria de Assistência Social, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, na rua Henrique Laranja, 397, Centro. Roupas, produtos de higiene, limpeza dentre outros poderão ser doados para as vítimas do Sul do estado.
- Casa Espírita Cristã (CEC), em Vila Velha: água mineral, remédios, produtos de limpeza e higiene pessoal também podem ser doados na rua Nelson Monteiro, 99, bairro Ibes, em Vila Velha. Os dias de coleta serão segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 21h, e no sábado, das 16h às 21h.
- Correios: a rede de agências dos Correios no Espírito Santo recebe, até o mês de abril, doações para as vítimas das chuvas que atingiram o Sul do Estado. Além da coleta, também será feito o transporte dos donativos às prefeituras dos municípios afetados pelos temporais. Todas as agências de Correios do Estado estão aptas a receber doações. Confira os endereços e horários de funcionamento das agências no site dos Correios.