Saiba como ajudar as vítimas das chuvas no ES

A escola Álvaro de Castro Mattos, em Jardim da Penha, Vitória, recebeu doações de colchões, alimentos e material de limpeza para o atingidos pelas chuvas.

Igrejas, cooperativas, escolas e várias entidades se organizaram para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas que atingem o Espírito Santo. As doações são de roupas, materiais de limpeza, alimentos não perecíveis e água. Os pontos de doação estão espalhados em várias cidades. Veja onde doar: