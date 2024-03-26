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Chuva no ES

Mimoso do Sul: prefeito cancela festas e reajuste de servidores após tragédia

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Peter Costa pediu a compreensão dos moradores e servidores depois de anunciar  contenção de gastos diante da necessidade de recuperar a cidade, atingida por fortes chuvas
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 mar 2024 às 12:22

Publicado em 26 de Março de 2024 às 12:22

Chuva no ES: cenas do rastro de destruição e prejuízos em Mimoso do Sul
Chuva no ES: cenas do rastro de destruição e prejuízos em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
Duramente afetada pelas chuvas entre sexta-feira (22) e sábado (23), a cidade de Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, teve todas as suas festas municipais canceladas, assim como os reajustes salariais que seriam concedidos para servidores neste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Peter Costa, que usou suas redes sociais para detalhar a decisão.
“Pessoal, como todos sabem, o imediato agora é dar assistência às pessoas, para que elas fiquem em um lugar com comida, com bebida e com condições para aqueles que perderam suas casas. Esse está sendo um momento de urgência”, disse Peter, em um vídeo compartilhado na tarde de segunda-feira (25).
“Infelizmente, devido aos transtornos, não teremos nenhuma festa no município este ano. A prefeitura não irá disponibilizar nenhum recurso. Em relação ao reajuste dos servidores, também não serão concedidos. Já fornecemos o ticket no final do ano passado e não será possível conceder reajustes este ano. Peço a compreensão de todos”, continuou o chefe do Executivo de Mimoso.
No vídeo, Peter ainda citou que a cidade passa por um momento conturbado e de contenção de gastos, já que não possui estrutura financeira para conter as despesas que estão sendo contabilizadas em decorrência das chuvas.

Situação crítica no ES

Até a manhã desta terça-feira (26), foram confimadas 18 mortes em Mimoso do Sul, além de outros dois óbitos em Apiacá e quatro pessoas desaparecidas, de acordo com o boletim da Defesa Civil. 
O aviso de grande perigo dado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apontando para o risco de tempestades no Sul do Espírito Santo, concretizou-se de forma mais severa que o esperado. O alerta vermelho emitido pelo órgão, desde quarta-feira (20), previa chuvas superiores a 60 mm/h ou 100mm/dia, além de ventos acima de 100 km/h até o domingo (24). Porém, em uma noite, o Estado recebeu mais que o dobro do previsto de chuva para todo o mês de março.

Cenas de destruíção em Mimoso do Sul após chuva no ES

Em Mimoso, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), o acumulado de chuvas chegou aos 231.80 mm entre sexta e sábado. Já em Apiacá, segundo o Climatempo, a cidade já recebeu 284 mm no decorrer do mês de março, o que representa 184% da média normal para o mês. Na cidade, dois óbitos foram confirmados pelas autoridades.
Enquanto isso, Bom Jesus do Norte foi o município capixaba com o maior registro de chuvas no último fim de semana: 304.20 mm, resultando em 80% da cidade com danos estruturais, rompimento de estradas e 3 mil pessoas fora de casa.

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