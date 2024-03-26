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Chuva no ES: Inmet renova alerta amarelo para cidades capixabas

Ao todo, 37 municípios receberam o aviso nesta terça, válido até a manhã de quarta-feira (27); ventos podem chegar a 60 km/h

Publicado em 26 de Março de 2024 às 11:06

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 mar 2024 às 11:06
Chuva no ES: Inmet renova alerta amarelo para cidades capixabas
Cidades da Grande Vitória e do Sul capixaba foram contempladas pelo alerta, que vai até a manhã de quarta-feira (27) Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo para o Estado nesta terça-feira (26). Ao todo, 37 cidades do Espírito Santo devem ficar atentas para o perigo potencial de chuvas intensas, com volume de até 50 mm/dia. O aviso é válido até a manhã de quarta-feira (27).
Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h nas cidades contempladas pelo aviso, além da possibilidade de ventos de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja, abaixo, a lista dos municípios em alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante
  36. Viana
  37. Vila Velha

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Frente fria e previsão de chuva

empresa Climatempo também fez um alerta para o Espírito Santo. De acordo com ela, uma frente fria que se forma nesta terça-feira (26) vai ajudar a formar mais áreas de chuva no Sudeste, mas não há previsão de chuva volumosa e nem de tempestades intensas e prolongadas como as do último final de semana, que causaram desabamentos e mortes

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