Chuva no ES: cidades vão receber ajuda financeira de forma mais rápida

O texto determina, por exemplo, que o Estado pode reconhecer sumariamente que uma cidade está passando por uma situação de emergência ou estado de calamidade pública quando "flagrante a intensidade do desastre e seu impacto social, econômico e ambiental no município". Ou seja, não é mais necessário que a administração municipal tenha que passar pela burocracia de fazer reconhecer aquela situação perante o Estado e, só então, poder ter acesso a recursos materiais e financeiros emergenciais.