Limpeza na região central de Mimoso do Sul após as chuvas Crédito: Carlos Barros

Banestes lançou um novo pacote de ofertas de crédito e repactuação de dívidas para atender a moradores dos 13 municípios do Sul do Espírito Santo afetados pelas chuvas do fim de março. Entre as ações apresentadas na quarta-feira (10), está a oferta de microcrédito emergencial com taxa zero para empreendedores, crédito consignado e ainda uma linha de financiamento voltada para a compra de mobiliários e eletrodomésticos.

A contratação de microcrédito emergencial ocorre dentro do Programa Nossocrédito e tem valor de até R$ 21 mil. A novidade é a taxa zero, equalizada pelo governo do Estado. O microcrédito poderá ser parcelado em até 36 vezes, incluindo até um ano de carência, totalizando prazo total de 48 meses para quitação. Além disso, não será cobrada a Taxa de Abertura de Crédito (TAC). A linha atende tanto empreendedores pessoa física (PF) quanto pessoa jurídica (PJ).

Para os moradores que já têm operações de microcrédito efetivadas com o banco, serão ofertadas condições de prazo de carência de até 12 meses e também de renegociação de dívidas para parcelas em atraso.

Outra opção para empreendedores afetados é a linha de Capital de Giro Emergencial no limite de até R$ 100 mil, com a taxa de CDI + 0,25%, número máximo de parcelas igual a 96 e carência máxima de 12 meses, sendo 108 meses de prazo máximo. Operações de capital de giro que já estejam em andamento com o Banestes poderão receber novo prazo de carência e de renegociação de dívidas para parcelas em atraso.

Your browser does not support the audio element. Chuvas no ES: Banestes oferece crédito sem juros e linha para eletrodoméstico

A linha especial de Financiamento de Bens Emergencial para Pessoa Física é destinada à compra de mobiliários e de eletrodomésticos, no valor máximo de até R$ 21 mil, com taxa de 0,95% ao mês, parcelamento em até 60 meses, tendo 12 meses de carência. A linha de crédito não está apta para financiamento de reformas ou de prestação de serviço.

O crédito consignado também será oferecido com características especiais para os cidadãos dos 13 municípios afetados. Funcionários públicos estaduais e municipais efetivos afetados pelas chuvas poderão contratar o crédito com taxa de 0,95% ao mês, em até 144 parcelas, com seis meses de carência. Essas condições estão sujeitas às regras específicas de cada convênio.

Os municípios beneficiados são: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Em Mimoso do Sul, o Banestes providenciou ainda um estande contêiner para os atendimentos emergenciais, já que a agência localizada no município foi afetada pelas enchentes.

"O Banestes tem papel significativo no atendimento à população do Espírito Santo afetada em situações emergenciais. Faz parte do histórico da instituição oferecer condições especiais aos capixabas que precisam de suporte financeiro. Isso porque o governo do Estado tem importante papel nesta ação, por meio da equalização da taxa para a oferta de linha de crédito a juros zero", destaca o diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande.

Segundo o banco, é obrigatória a apresentação de laudos comprobatórios que atestem que o cidadão teve a própria casa ou o estabelecimento comercial atingido pelas chuvas, emitidos por Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Prefeitura Municipal ou agente de crédito (específico para a linha de microcrédito).

Essa condição é um pré-requisito para a contratação de todas as linhas de crédito emergencial anunciadas pelo Banestes. Além disso, todas as opções estão sujeitas às análises de crédito do banco.

Condições de Crédito Emergencial

Microcrédito Emergencial do Programa Nossocrédito



Valor máximo de até R$ 21 mil;

Taxa zero, equalizada pelo governo do Estado;

Parcelamento em até 36 meses, incluindo até 12 meses de carência, com prazo total de 48 meses;

Não será cobrada a Taxa de Abertura de Crédito (TAC);

A linha atende tanto empreendedores pessoa física (PF) quanto pessoa jurídica (PJ);

Opções de prazo de carência e renegociação de operações já contratadas.

Capital de Giro Emergencial

Valor máximo de até R$ 100 mil;

Taxa de CDI + 0,25%;

Parcelamento em até igual 96 meses e carência máxima de 12 meses, sendo 108 meses de prazo máximo;

Opções de prazo de carência e renegociação de operações já contratadas;

Para empreendedores que possuírem mais de um negócio afetado, o crédito será analisado por empreendimento;

Operações de Pronampe não serão repactuadas em razão da garantia do FGO.

Crédito Consignado

Crédito destinado para funcionários públicos estaduais e municipais efetivos afetados pelas chuvas;

Taxa de 0,95% ao mês;

Parcelamento em até 144 meses, com 6 meses de carência;

Tais condições estão sujeitas às regras específicas de cada convênio.

Financiamento de Bens Emergencial para Pessoa Física

