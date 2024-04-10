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Ajuda para recomeçar

Como se reorganizar financeiramente após prejuízo causado pelas chuvas

Confira algumas medidas que podem contribuir para que famílias e empreendedores atingidos pelas chuvas no Sul do Estado possam se reerguer

Públicado em 

10 abr 2024 às 09:00
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul
Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
As chuvas que atingiram a região Sul do Espírito Santo no final de março causaram estragos e deixaram milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade financeira.
Diversas ações têm sido adotadas para a reconstrução das cidades atingidas e para viabilizar o recomeço de tantas famílias vítimas desta tragédia.
Confira no artigo algumas medidas que podem contribuir para as vítimas se reerguerem nesse momento.

Faça um levantamento das perdas financeiras

É importante pensar em planejamento financeiro, inclusive nesse momento de calamidade. Faça um levantamento das perdas financeiras, pois isso vai contribuir na definição de prioridades e na negociação com seus credores.
Se você está com dificuldades para organizar suas finanças, busque apoio junto a especialistas. O seu gerente pode te ajudar.
Os serviços de orientação financeira para micro e pequenos empreendedores oferecidos pelo Sebrae também são uma boa alternativa.

Solicite auxílios e benefícios

Nos casos de desastres naturais que geram situações de calamidade, o governo oferece auxílios para famílias atingidas.
O Cartão Reconstrução ES é um desses auxílios. O montante será de R$ 3.500,00, destinado para as famílias diretamente afetadas pelas chuvas que atendam aos seguintes critérios:
  • Ter cadastro no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos 24 meses;
  • Ter renda familiar de até 3 salários mínimos (R$ 4.236);
  • Ter os danos causados pelas chuvas comprovados pela Defesa Civil Municipal.
Para mais informações sobre o Cartão Reconstrução, basta acessar: https://setades.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-do-estado-reajusta-valor-do-cartao-reconstrucao ou https://setades.es.gov.br/cartao-reconstrucao-perguntas-e-respostas.
Com foco em micro e pequenas empresas, a campanha SOS Sebrae disponibiliza consultorias e auxílio financeiro de até R$ 8 mil, destinado à recuperação dos espaços físicos ou reposição de bens danificados e perdidos, além de consultorias para empreendedores de municípios atingidos pelas chuvas. É possível buscar informações no site do próprio Sebrae.
Além disso, também foram criadas linhas de crédito emergenciais com juros baixos e carência, voltadas para microempresas e microempreendedores individuais. Saiba mais clicando aqui.

Negocie suas dívidas

Se você possui dívidas, procure negociá-las com seus credores. Reduzir o valor da parcela, aumentar o prazo ou até mesmo suspender o pagamento por um período podem te ajudar nesse momento.
Dentre algumas ações já adotadas está a suspensão da cobrança das contas de água com vencimento no mês de abril para os municípios afetados abastecidos pela Cesan.
Para empreendedores que possuírem financiamento com o Nossocrédito, também já há previsão de prorrogação do pagamento pelo prazo de seis meses. Mais informações podem ser obtidas no site da Secretaria de Estado do Governo ou diretamente com um agente de crédito do seu município.
Também há ações direcionadas no crédito rural, visando à recuperação das áreas agrícolas afetadas. Está prevista a prorrogação de parcelas de crédito rural a vencer, além da concessão de novos empréstimos com condições especiais voltados aos produtores das regiões mais impactadas. Nesse caso, os produtores que foram afetados devem procurar as agências onde há operações para prorrogação ou renegociação das parcelas de crédito.
Diversas ações estão sendo adotadas, mas a reconstrução leva tempo e persistência. Que o espírito de solidariedade, união, força e resiliência sejam a chave para que a esperança de se reerguer prevaleça.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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