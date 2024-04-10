Como se reorganizar financeiramente após prejuízo causado pelas chuvas

Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

Diversas ações têm sido adotadas para a reconstrução das cidades atingidas e para viabilizar o recomeço de tantas famílias vítimas desta tragédia.

Confira no artigo algumas medidas que podem contribuir para as vítimas se reerguerem nesse momento.

Faça um levantamento das perdas financeiras

É importante pensar em planejamento financeiro, inclusive nesse momento de calamidade. Faça um levantamento das perdas financeiras, pois isso vai contribuir na definição de prioridades e na negociação com seus credores.

Se você está com dificuldades para organizar suas finanças, busque apoio junto a especialistas. O seu gerente pode te ajudar.

Os serviços de orientação financeira para micro e pequenos empreendedores oferecidos pelo Sebrae também são uma boa alternativa.

Solicite auxílios e benefícios

Nos casos de desastres naturais que geram situações de calamidade, o governo oferece auxílios para famílias atingidas.

Ter cadastro no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos 24 meses;



Ter renda familiar de até 3 salários mínimos (R$ 4.236);



Ter os danos causados pelas chuvas comprovados pela Defesa Civil Municipal.



Para mais informações sobre o Cartão Reconstrução, basta acessar: https://setades.es.gov.br/Not%C3%ADcia/governo-do-estado-reajusta-valor-do-cartao-reconstrucao ou https://setades.es.gov.br/cartao-reconstrucao-perguntas-e-respostas

Além disso, também foram criadas linhas de crédito emergenciais com juros baixos e carência, voltadas para microempresas e microempreendedores individuais. Saiba mais clicando aqui

Negocie suas dívidas

Se você possui dívidas, procure negociá-las com seus credores. Reduzir o valor da parcela, aumentar o prazo ou até mesmo suspender o pagamento por um período podem te ajudar nesse momento.

Para empreendedores que possuírem financiamento com o Nossocrédito, também já há previsão de prorrogação do pagamento pelo prazo de seis meses. Mais informações podem ser obtidas no site da Secretaria de Estado do Governo ou diretamente com um agente de crédito do seu município.

Também há ações direcionadas no crédito rural , visando à recuperação das áreas agrícolas afetadas. Está prevista a prorrogação de parcelas de crédito rural a vencer, além da concessão de novos empréstimos com condições especiais voltados aos produtores das regiões mais impactadas. Nesse caso, os produtores que foram afetados devem procurar as agências onde há operações para prorrogação ou renegociação das parcelas de crédito.