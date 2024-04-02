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Apoio financeiro

Empresa atingida por chuvas no ES vai contar com auxílio de até R$ 8 mil

Pequenos negócios que foram impactados pelas fortes chuvas no final do mês passado vão ter ajuda de campanha do Sebrae e Aderes
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 abr 2024 às 20:01

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 20:01

Maitê, proprietária de uma farmácia, perdeu tudo que tinha na loja e também teve a casa atingida pelas fortes chuvas em Mimoso do Sul.
Fortes chuvas causaram perdas a comerciantes em Mimoso do Sul. Crédito: Bernardo Bracony
Pequenos negócios das cidades do Sul do Espírito Santo que foram impactados pelas fortes chuvas na região, no final de março, vão contar com mais oportunidade para retomar as atividades.
Depois de ofertas de microcrédito e outras iniciativa para aprovadas pela Assembleia Legislativa, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), iniciou uma campanha que vai oferecer auxílio financeiro e consultorias para empreendedores de municípios que tenham decreto de situação de emergência ou de calamidade pública.
O auxílio financeiro, que pode chegar a até R$ 8 mil de subsídio por empresa, destina-se à recuperação dos espaços físicos ou reposição de bens danificados e perdidos. Microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) podem solicitar o benefício.
A previsão é que sejam aportados R$ 4 milhões em apoio aos empreendedores que, além do auxílio financeiro, vão receber, gratuitamente, uma consultoria financeira para a reconstrução do negócio ou de marketing para vender mais.
“Queremos assegurar que os donos de pequenos negócios tenham acesso a ferramentas para se reerguerem. A campanha é uma maneira de estarmos ao lado de quem movimenta a economia, contribuindo ativamente para uma recuperação mais rápida e eficaz. A nossa estimativa é atender, inicialmente, cerca de 800 empresas, mas este número pode ser ampliado se conseguirmos parceria com mais instituições”, destaca Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES.
Empresa atingida por chuvas no ES vai contar com auxílio de até R$ 8 mil

Bens e serviços incluídos no uso do auxílio

O subsídio poderá ser utilizado em serviços de reparo e manutenção (conserto de máquinas e equipamentos, serviços de pintura, limpeza, marcenaria, serralheria, obras e serviços de gráficas para reparação de fachadas e de sinalização interna), na aquisição de produtos (tintas e outros produtos de construção civil) e na compra para reposição de equipamentos ou mobiliários danificados (freezers, computadores etc.).

Podem acessar o auxílio o Micro Empreendedor Individual (MEI), a Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). Somente podem ser atendidos espaços com destinação comercial junto aos órgãos competentes, incluindo ambientes como lojas físicas, postos e estações de trabalho, chão de fábrica, ponto de venda, recepção e áreas de circulação.

Como vai funcionar

O empreendedor será orientado por um consultor do Sebrae/ES, que o ajudará a decidir qual item ou serviço precisa ser contratado ou comprado, além de auxiliar na obtenção de orçamentos. Após a compra, o reembolso será feito em até 20 dias, contando da data de entrega da nota fiscal.
É importante destacar que o empresário poderá ser atendido somente uma vez, obrigatoriamente durante o período de vigência do decreto de situação de emergência ou de calamidade pública.
Até a presente data, os municípios com declarações formais de situação de emergência ou de calamidade pública por decreto são: Muniz Freire, Alegre, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua, Rio Novo do Sul, Vargem Alta e Alfredo Chaves.
Para solicitar o benefício, é necessário entrar em contato com o Sebrae/ES pelo telefone ou WhatsApp 0800 570 0800, que está disponível 24 horas por dia, pelo site https://cliente.sebraees.com.br/sos-sebrae ou pessoalmente em um dos escritórios regionais mais próximos dos municípios atingidos

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