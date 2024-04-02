Assembleia do ES aprova novas medidas para ajudar vítimas de chuvas

O primeiro projeto (PL 170/2024) estende o fundo de aval do microcrédito do Espírito Santo, o Garantir-ES, para beneficiar também microempreendedores prejudicados pelas catástrofes climáticas. Isso permite que eles tenham acesso a empréstimos com juros mais favoráveis. Para acessar, eles terão, entre outros documentos, que apresentar laudo da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros ou prefeitura pontuando os danos sofridos pelo negócio.