ES isenta moradores afetados pela chuva de pagar conta de água em abril

Os moradores das cidades afetadas pela chuva de março que devastaram municípios do Sul do Espírito Santo não terão que pagar as contas referentes ao mês de abril. O benefício é válido para regiões abastecidas pela Companhia Espírito-santense de Saneamento e o anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e pelo diretor presidente da Cesan, Munir Abud, na terça-feira (2).
Em um vídeo postado em redes sociais, Casagrande disse que a ação é um gesto de apoio às famílias que enfrentam dificuldades após as enchentes. “Dos 13 municípios alguns são da Cesan, outros são do sistema autônomo de água e esgoto. E a nossa decisão é de que a gente isente todas as tarifas que tem vencimento em abril”, afirmou o governador.