ES isenta moradores afetados pela chuva de pagar conta de água em abril

Em um vídeo postado em redes sociais, Casagrande disse que a ação é um gesto de apoio às famílias que enfrentam dificuldades após as enchentes. “Dos 13 municípios alguns são da Cesan, outros são do sistema autônomo de água e esgoto. E a nossa decisão é de que a gente isente todas as tarifas que tem vencimento em abril”, afirmou o governador.