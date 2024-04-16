Richarlison doa camisa para ação solidária às vítimas da chuva em Mimoso do Sul

Jogador do Tottenham e da Seleção Brasileira, Richarlison doou uma camisa oficial do seu clube para que com ela seja feita uma ação solidária em prol dos moradores da cidade de Mimoso do Sul, Região Sul do Espírito Santo, que foram vítimas das fortes chuvas que atingiram o município em março.
O governador Renato Casagrande recebeu a vestimenta diretamente do pai do atleta, Antonio Marcos, no Palácio Anchieta, nesta segunda-feira (15) e fez o anúncio da ação solidária. A expectativa é que a camisa seja leiloada e o valor arrecadado repassado aos moradores do município.
Segundo o Casagrande, Richarlison já está agindo em auxílio à região e oferecer a camisa é mais um gesto de solidariedade. O pai do atleta declarou nas redes sociais que o Richarlison estará, em maio, no município atingido pelas chuvas.
Relembre a tragédia de Mimoso do Sul
No dia 22/03 uma forte tempestade se abateu sobre o Sul do Espírito Santo, e especialmente sobre Mimoso do Sul e cidades adjacentes, como Apiacá e Alegre. A tragédia foi causada pelo acúmulo de água, cuja quantidade medida e divulgada inicialmente foi de 300 milímetros.
Porém, as medições em pluviômetros manuais apontam o dobro: 600 milímetros. Um índice histórico aqui no Estado. A forte precipitação praticamente destruiu a cidade de Mimoso e deixou 18 mortos e 1 desaparecido. O Governo estima precisar de R$ 743 milhões para reconstruir 13 cidades atingidas.